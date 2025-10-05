Ấn Độ tuyên bố bắn hạ 5 tiêm kích Pakistan: S-400 và Su-30MKI làm “thay đổi cuộc chơi”

Tổng tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, Thống chế Amar Preet Singh, xác nhận Ấn Độ đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Pakistan trong Chiến dịch Sindoor. Ông tiết lộ hệ thống phòng không S-400 đóng vai trò quyết định.

Tổng tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ, Thống chế Amar Preet Singh, đã xác nhận việc bắn hạ thành công 5 máy bay chiến đấu của Pakistan trong khuôn khổ Chiến dịch Sindoor hồi đầu tháng 5, đồng thời tiết lộ cụ thể loại máy bay bị tiêu diệt.

Cung cấp chi tiết về các chiến thắng trong chiến dịch, ông Singh cho biết: “Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng về một vụ tấn công tầm xa, ở khoảng cách hơn 300 km, nhắm vào một máy bay AEW&C hoặc SIGINT. Bên cạnh đó, có 5 tiêm kích công nghệ cao thuộc dòng F-16 và JF-17 bị bắn hạ – đó là những gì hệ thống của chúng tôi ghi nhận”.

Dù tiêm kích Rafale do Pháp cung cấp được cho là hoạt động dưới mức kỳ vọng – với các báo cáo cho biết từ 1 đến 4 chiếc Rafale đã bị mất, song hệ thống phòng không tầm xa S-400 do Nga sản xuất được ghi nhận đã lập nhiều chiến công và đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo chiến thắng cho Không quân Ấn Độ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ sau đó đã mở các cuộc đàm phán nhằm mua thêm nhiều tiểu đoàn S-400 mới.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Pakistan. Ảnh: MW.

Bình luận về vai trò của S-400, Thống chế Singh từng nhận định: “Hệ thống S-400 mà chúng tôi mới mua đã trở thành ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’… Tầm tiêu diệt của hệ thống này buộc máy bay đối phương phải giữ khoảng cách an toàn, không thể sử dụng các loại vũ khí tấn công tầm xa như bom lượn chính xác”.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Singh nói thêm rằng ngoài những thành công trong không chiến, Ấn Độ cũng đã tiến hành nhiều đợt tấn công hiệu quả vào căn cứ không quân của Pakistan, phá hủy hệ thống radar, trung tâm chỉ huy – điều khiển, nhà chứa máy bay và đường băng.

“Chúng tôi ghi nhận dấu hiệu của một máy bay cỡ C-130… cùng ít nhất 4 đến 5 tiêm kích, nhiều khả năng là F-16, bởi khu vực đó vốn là nơi F-16 đang được bảo dưỡng”, ông Singh cho biết.

Những tuyên bố này củng cố các báo cáo trước đó về việc tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ đã tiến hành tấn công sâu trong lãnh thổ Pakistan, sử dụng tên lửa hành trình BrahMos để gây thiệt hại nặng cho các đơn vị F-16 của Pakistan.

Theo Military Watch