Ông Zelensky nói sẵn sàng đàm phán với Nga "theo mọi định dạng"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh, nhưng chỉ sau khi có lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến.

Các cuộc đàm phán chỉ nên diễn ra trong khoảng thời gian ngừng bắn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Ông Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng chỉ sau khi có lệnh ngừng bắn dọc theo toàn bộ chiến tuyến hiện nay.

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Zelensky nói ông ủng hộ lời kêu gọi của Trump về việc “các lực lượng nên dừng lại tại vị trí hiện tại”.

“Vâng, tôi đồng ý. Nếu chúng ta thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến này và đi đến đàm phán hòa bình một cách khẩn cấp và bằng con đường ngoại giao, chúng ta cần dừng lại tại nơi mình đang ở”, ông Zelensky nói trong chương trình Meet the Press của NBC phát sóng hôm 19/10. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không nhượng thêm bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga.

Ông Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán “theo bất kỳ hình thức nào – song phương hoặc ba bên”, nhưng chỉ khi chiến sự được dừng lại. “Không thể đàm phán trong khi tên lửa và máy bay không người lái vẫn đang tấn công”, ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có muốn được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh do ông Trump dự định tổ chức với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary) hay không, ông Zelensky trả lời: “Tôi sẵn sàng”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng xác nhận rằng Tổng thống Trump đến nay vẫn từ chối cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk.

Về phía Nga, chính quyền Moscow khẳng định rằng để đạt được ngừng bắn, Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực lãnh thổ Nga hiện do Kiev kiểm soát, ngừng huy động lực lượng và chấm dứt nhận viện trợ quân sự từ nước ngoài.

Ngoài ra, Nga còn yêu cầu Ukraine công nhận biên giới mới của Nga và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Tổng thống Vladimir Putin trước đó tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng chỉ khi hai bên đã hoàn tất một hiệp ước hòa bình sẵn sàng để ký kết.

Theo RT