Ông Zelensky nói không thích lãnh đạo Nga sau cuộc gặp ông Trump

Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông Zelensky nói ông “ghét” Putin và cho rằng nhà lãnh đạo Nga cũng có cảm xúc tương tự, đồng thời ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông “ghét” Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cho rằng cảm xúc này là “hoàn toàn từ hai phía”.

Phát biểu với báo giới tại Washington D.C. hôm 17/10, ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Zelensky nói: “Ông Putin ghét tôi”. Khi một phóng viên hỏi lại: “Còn ông, ông có ghét ông ta không?”, nhà lãnh đạo Ukraine đáp rằng sẽ là “kỳ lạ” nếu ông cảm thấy khác đi về “những người đang cố giết hết chúng tôi”.

“Tôi có cùng thái độ với người đàn ông đó”, ông Zelensky nói về ông Putin.

Ông Zelensky cũng ủng hộ lời kêu gọi của ông Trump về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dọc theo chiến tuyến hiện tại. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ liệu Mỹ có đồng ý chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev hay không, chỉ nói rằng “chúng tôi cần làm việc thêm về vấn đề này”, ám chỉ chưa có tiến triển thực sự.

Về phần mình, Tổng thống Putin trước đó tuyên bố sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng chỉ ở giai đoạn cuối của tiến trình đàm phán, khi hiệp ước hòa bình đã sẵn sàng để ký kết. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, lưu ý rằng nhiệm kỳ 5 năm của ông đã kết thúc vào năm 2024, song nhà lãnh đạo Ukraine vẫn từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật.

Phía Moscow khẳng định, để một lệnh ngừng bắn có thể hiệu quả, Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực thuộc các vùng lãnh thổ Nga mà Kiev đang kiểm soát, đồng thời phương Tây phải chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine.

Putin cũng yêu cầu Kiev phải công nhận đường biên giới mới của Nga và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Theo RT