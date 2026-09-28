Ông Zelensky làm lộ “bí mật”, Hàn Quốc nổi giận đòi Ukraine giải thích và xin lỗi

Seoul yêu cầu Ukraine giải thích và xin lỗi sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công khai tại Liên Hợp Quốc việc chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc, dù Kiev được cho là đã cam kết giữ kín thông tin.

Hàn Quốc yêu cầu Ukraine chính thức giải thích và xin lỗi sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ việc bí mật chuyển giao hai tù binh Triều Tiên bị bắt tại Nga, đồng thời cáo buộc Kiev vi phạm một thỏa thuận bảo mật rồi lại công khai phủ nhận rằng thỏa thuận này từng tồn tại.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm Chủ nhật đã đẩy căng thẳng ngoại giao lên một nấc mới khi ra tuyên bố bày tỏ “sự lấy làm tiếc sâu sắc” trước việc Ukraine tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng trong hành động của ông Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước.

“Chúng tôi bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc trước việc chính phủ Ukraine đơn phương tiết lộ thông tin, vi phạm thỏa thuận bảo mật, sau đó lại đưa ra tuyên bố công khai sai sự thật rằng không tồn tại thỏa thuận như vậy. Chúng tôi yêu cầu một lời giải thích chính thức và lời xin lỗi”, ông Seong Ghi-hong, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc, tuyên bố.

Ông Seong cho biết Seoul cũng đang xem xét những “biện pháp cần thiết tiếp theo”, nhưng không nêu cụ thể đó có thể là những biện pháp nào.

Theo ông Seong, chính phủ Hàn Quốc và Ukraine đã trao đổi về việc chuyển giao hai tù binh thông qua nhiều kênh khác nhau. Chính phía Ukraine được cho là đã đề nghị giữ bí mật thỏa thuận.

Kiev được cho là lo ngại việc công khai thông tin có thể khiến chính quyền Ukraine hứng chịu chỉ trích trong nước vì trao trả hai binh sĩ Triều Tiên, những người trong trường hợp khác có thể được sử dụng để trao đổi lấy các tù binh Ukraine.

Ông Zelensky bất ngờ công khai thông tin tại Liên Hợp Quốc

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, ông Zelensky đã công khai rằng Ukraine gần đây chuyển hai tù binh Triều Tiên tới Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn nhấn mạnh rằng việc bắt sống hai người này “không hề dễ dàng”.

Triều Tiên đã triển khai binh sĩ tới hỗ trợ Nga chống lại cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga trong giai đoạn 2024-2025. Hai quân nhân Triều Tiên sau đó bị lực lượng Ukraine bắt giữ.

Việc ông Zelensky công khai thông tin đã lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Ông Lee cho rằng việc chuyển giao hai tù binh là vấn đề đặc biệt nhạy cảm, có liên quan trực tiếp tới an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc ông Zelensky đặt lợi ích chính trị trước mắt lên trên lợi ích quốc gia và cho rằng việc phá vỡ thỏa thuận bảo mật là “hết sức đáng tiếc”.

Ông Lee cũng bảo vệ quyết định của Seoul trong việc giữ kín thông tin về vụ chuyển giao.

Trong một phát biểu riêng, ông cảnh báo rằng những người đặt mạng sống con người, an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia vào tình thế nguy hiểm để phục vụ lợi ích chính trị có thể bị gọi là “kẻ giết người hoặc kẻ phản quốc”.

Kiev bất ngờ phủ nhận có thỏa thuận bảo mật

Sau khi Seoul phản ứng mạnh, phía Ukraine lại phủ nhận rằng hai bên từng có bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu giữ kín việc chuyển giao tù binh.

Dmitry Litvin, cố vấn của ông Zelensky, khẳng định: “Không có thỏa thuận nào về việc im lặng”.

Một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng nói với truyền thông địa phương rằng người dân Ukraine có quyền biết chuyện gì đã xảy ra với những tù binh bị lực lượng nước này bắt giữ.

Lập trường này khiến tranh cãi giữa Seoul và Kiev càng trở nên gay gắt, bởi phía Hàn Quốc khẳng định chính Ukraine từng yêu cầu giữ bí mật thông tin.

Vấn đề cũng nhanh chóng lan sang chính trường Ukraine.

Oksana Torop, cố vấn truyền thông của cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, cho biết thực tế có tồn tại một thỏa thuận bảo mật.

Bà Torop đồng thời chỉ trích việc ông Zelensky công bố thông tin về hai tù binh tại Liên Hợp Quốc, gọi đó là một “màn trình diễn” và hành động “quảng bá quá mức”.

Tranh cãi vì vậy không chỉ đặt Seoul và Kiev vào thế đối đầu ngoại giao mà còn phơi bày những bất đồng ngay trong nội bộ Ukraine về cách chính quyền ông Zelensky xử lý vấn đề hai tù binh Triều Tiên.

Đối với Hàn Quốc, đây không đơn thuần là một vấn đề ngoại giao hay truyền thông. Việc hai quân nhân Triều Tiên được chuyển tới Hàn Quốc liên quan trực tiếp đến vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên và quan hệ giữa Seoul với Bình Nhưỡng.

Việc thông tin vốn được yêu cầu giữ kín bị công khai tại diễn đàn quốc tế cấp cao nhất đã khiến Seoul đặc biệt tức giận, nhất là khi Kiev sau đó còn phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật.

Theo RT