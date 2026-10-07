Ông Trump tuyên bố xây dựng xưởng đóng tàu ngầm lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến II, diện tích khủng

Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch đầu tư 6,6 tỷ USD để mở rộng năng lực sản xuất tàu ngầm Mỹ, trong đó có nhà máy Arsenal-2 rộng hơn 2 triệu feet vuông tại Maryland, chuyên sản xuất linh kiện và cụm kết cấu lớn cho tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 6,6 tỷ USD nhằm mở rộng năng lực sản xuất tàu ngầm của Mỹ, trong đó có một nhà máy đóng tàu mới rộng hơn 2 triệu feet vuông (185.806 m vuông) tại Maryland.

Theo kế hoạch, cơ sở mới sẽ sản xuất các linh kiện và cụm kết cấu lớn cho tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia.

Công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries sẽ đầu tư 3,7 tỷ USD vốn tư nhân vào nhà máy Arsenal-2 tại Sparrows Point, gần Baltimore. Trong khi đó, Hải quân Mỹ đã trao cho Anduril một hợp đồng trị giá tối đa 2,9 tỷ USD, với các khoản thanh toán gắn với kết quả sản xuất.

Phát biểu tại địa điểm xây dựng hôm 7/10, Tổng thống Trump gọi Arsenal-2 là nhà máy đóng tàu mới lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến II. Ông cho biết cơ sở này sẽ hỗ trợ sản xuất các thế hệ tàu ngầm tiếp theo, trong đó có tàu ngầm tự hành, đồng thời chế tạo ống phóng ngư lôi và nhiều linh kiện cho tàu ngầm tấn công lớp Virginia.

Theo Anduril, dự án dự kiến tạo ra 3.100 việc làm trực tiếp và hỗ trợ thêm hơn 11.000 việc làm. Cơ sở sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2030, sau đó tăng dần công suất sản xuất.

Phần mềm sẽ điều hành hoạt động sản xuất

Arsenal-2 sẽ có diện tích hơn 2 triệu feet vuông, tương đương khoảng 40 sân bóng đá, trên khu đất rộng 187 acre.

Nhà máy sẽ bao gồm các xưởng lắp ráp có chiều cao lớn, khu vực gia công, dây chuyền sản xuất có thể tái cấu hình và một ụ khô hiện hữu dài khoảng 366 m, phục vụ việc xử lý những kết cấu hàng hải cỡ lớn.

Anduril cho biết cơ sở này sẽ sản xuất các linh kiện phức tạp và những cụm kết cấu lớn cho tàu ngầm lớp Virginia, trước khi chuyển chúng tới General Dynamics Electric Boat và Newport News Shipbuilding thuộc Huntington Ingalls Industries để lắp ráp hoàn chỉnh.

Việc bổ sung một nguồn sản xuất mới được kỳ vọng giúp Mỹ triển khai nhiều công đoạn đóng tàu ngầm cùng lúc, thay vì tiếp tục tập trung phần lớn hoạt động sản xuất tại các nhà máy đóng tàu ngầm hiện hữu của Hải quân Mỹ.

Anduril dự kiến vận hành Arsenal-2 bằng ArsenalOS, nền tảng phần mềm công nghiệp do công ty phát triển.

Hệ thống này sẽ kết nối các công đoạn từ gia công vật liệu, vận chuyển nguyên liệu, lắp ráp, kiểm tra cho tới lưu trữ hồ sơ. Đồng thời, ArsenalOS cung cấp cho công nhân và quản lý thông tin cập nhật theo thời gian thực về tình trạng sản xuất.

Theo Anduril, các công nghệ như hướng dẫn công việc kỹ thuật số, cảm biến, hệ thống kiểm soát chất lượng tích hợp và tự động hóa cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ thợ hàn, thợ điện, thợ lắp đặt đường ống, nhân viên kiểm định cùng nhiều vị trí khác.

Mục tiêu là đưa phần mềm vào sâu trong quy trình sản xuất, giúp nhà máy có thể điều chỉnh dây chuyền nhanh hơn khi nhu cầu thay đổi và giảm thời gian chết trong quá trình chế tạo.

Nhà máy ở California sẽ hoạt động trước

Trước khi Arsenal-2 tại Maryland đi vào hoạt động, Anduril dự kiến bắt đầu sản xuất linh kiện cho tàu ngầm lớp Virginia tại một cơ sở mới rộng khoảng 160.000 feet vuông ở Orange County, California.

Nhà máy tại California sẽ giúp Anduril có khoảng 2 năm chuẩn bị trước khi cơ sở Maryland vận hành. Trong thời gian này, công ty có thể thử nghiệm các phương pháp sản xuất, đào tạo nhân công, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Cơ sở này sẽ sản xuất các thiết bị phục vụ thử nghiệm và linh kiện hàng hải, trong đó có ống phóng ngư lôi.

Anduril cho biết kinh nghiệm thu được từ nhà máy California sẽ được chuyển giao cho Arsenal-2 khi cơ sở tại Maryland từng bước mở rộng quy mô.

Tăng công suất khi Hải quân Mỹ cần thêm tàu ngầm

Tàu ngầm lớp Virginia là dòng tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ, được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như tác chiến chống tàu ngầm, giám sát và tấn công mục tiêu trên đất liền.

Các tàu này có thể đạt tốc độ trên 25 hải lý/giờ.

Việc Mỹ mở rộng năng lực sản xuất diễn ra trong bối cảnh Hải quân nước này đang tìm cách tăng sản lượng tàu ngầm, đồng thời đáp ứng các cam kết của Washington trong khuôn khổ AUKUS, quan hệ đối tác an ninh giữa Mỹ, Anh và Australia.

Anduril cho rằng để thu hẹp khoảng cách giữa năng lực sản xuất hiện tại và nhu cầu của Hải quân Mỹ, ngành công nghiệp quốc phòng cần thêm nhà cung cấp, cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất.

Arsenal-2 sẽ được xây dựng tại Sparrows Point, nơi từng là một khu liên hợp sản xuất thép và đóng tàu quy mô lớn.

Giới chức Maryland cho biết dự án dự kiến tạo ra hơn 2 tỷ USD giá trị kinh tế mỗi năm, trong đó khoảng 312 triệu USD tiền lương được tạo ra mỗi năm.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, Arsenal-2 sẽ trở thành một mắt xích mới trong chuỗi cung ứng tàu ngầm Mỹ, với mục tiêu tăng tốc sản xuất thông qua sự kết hợp giữa cơ sở sản xuất quy mô lớn, tự động hóa và phần mềm quản lý công nghiệp.

Theo IE