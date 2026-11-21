Hồ sơ do một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ công bố cho thấy Washington từng phê duyệt xuất khẩu gần 880.000 chip AI tiên tiến của Nvidia và AMD sang Trung Quốc.

Việc các nghị sĩ Mỹ công khai hồ sơ cấp phép xuất khẩu chip bán dẫn nhạy cảm đã đẩy hoạt động thương mại chip xuyên biên giới vào một đợt biến động mới. Tài liệu cho thấy Washington từng phê duyệt việc bán gần 880.000 chip AI tiên tiến cho các công ty công nghệ Trung Quốc trong năm nay.

Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách kiểm soát xuất khẩu và động thái dừng giao hàng của Nvidia có thể khiến khách hàng Trung Quốc phải tìm nguồn cung thay thế trong ngắn hạn, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển sang chip nội địa về lâu dài.

Theo hồ sơ được một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ công bố hôm thứ Năm, tính đến ngày 11/5, giới chức Mỹ đã cấp phép xuất khẩu gần 880.000 bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI), gồm chip H200 của Nvidia và MI325X của Advanced Micro Devices (AMD), cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Con số này nằm trong tổng số khoảng 3,4 triệu chip được đề nghị cấp phép.

Các nhà phân tích nhận định việc công khai dữ liệu xuất khẩu nhạy cảm, kết hợp với quyết định đột ngột rút khỏi thị trường Trung Quốc của Nvidia trong bối cảnh chịu sức ép chính trị ngày càng lớn, có thể tác động ngay lập tức đến các công ty công nghệ nước này.

Doanh nghiệp Trung Quốc có thể chuyển từ Nvidia sang AMD

Shi Shenchang, luật sư chuyên về tuân thủ tại Công ty Luật Co-Effort ở Thượng Hải, cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc được nêu trong hồ sơ nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang AMD.

Chip MI325X cao cấp của AMD được xem là một lựa chọn thay thế quan trọng cho H200 của Nvidia trong hoạt động huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Tuy nhiên, ông Shi cảnh báo AMD khó có thể nhanh chóng bù đắp khoảng trống nguồn cung. Khả năng tăng lượng mua chip không chỉ phụ thuộc vào việc được cấp phép mà còn đòi hỏi nguồn hàng được giao ổn định và phần mềm có khả năng thích ứng với phần cứng mới.

Theo Chen Yun, nhà phân tích bán dẫn độc lập tại Bắc Kinh, ngay cả phương án chuyển sang AMD cũng có thể chỉ mang tính tạm thời.

“Dự kiến các giấy phép của AMD cuối cùng cũng sẽ bị thu hồi trong tương lai, tương tự như việc Nvidia tuyên bố dừng bán chip H200 cho Trung Quốc”, ông Chen nhận định.

Trong khi đó, những dòng chip phần cứng cao cấp nhất của Mỹ, chẳng hạn B300 thuộc kiến trúc Blackwell của Nvidia, đã bị cấm bán cho Trung Quốc. Nếu các biện pháp kiểm soát được thực thi chặt chẽ hơn, các kênh giao dịch phi chính thức có thể trở thành con đường duy nhất để doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận những dòng chip phương Tây tiên tiến nhất.

“Nếu không buôn lậu, họ chỉ còn cách dựa vào chip nội địa. Nhưng buôn lậu cực kỳ tốn kém”, ông Chen nói. Theo nhà phân tích này, giá giao dịch trên thị trường chợ đen của một chip B300 tại Trung Quốc đã vượt 20 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,8 triệu USD.

Nvidia dừng giao hàng chip AI được cấp phép cho Trung Quốc

Những thông tin mới được công bố xuất hiện trong giai đoạn nhiều biến động đối với Nvidia. Công ty đang tìm cách ổn định hoạt động kinh doanh sau khi nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO Jensen Huang từ chức, đồng thời phải ứng phó với việc Washington siết chặt kiểm soát khả năng tiếp cận năng lực tính toán AI của các doanh nghiệp Trung Quốc thông qua bên thứ ba ở nước ngoài.

Đầu tuần này, Colette Kress, CEO tạm quyền kiêm Giám đốc tài chính của Nvidia, cho biết công ty đã dừng giao các sản phẩm trung tâm dữ liệu thuộc dòng Hopper được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là mảng kinh doanh từng mang lại 2,4 tỷ USD doanh thu riêng trong quý tài chính kết thúc vào tháng 10 vừa qua.

Lệnh tạm dừng bao gồm cả việc bán bộ xử lý H200, dòng chip ban đầu được phép xuất khẩu theo chính sách xem xét từng trường hợp cụ thể của Bộ Thương mại Mỹ, được triển khai từ tháng 1.

Động thái này cho thấy việc được cấp phép xuất khẩu không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Trung Quốc chắc chắn nhận được chip. Chính sách có thể thay đổi, còn hoạt động giao hàng vẫn chịu ảnh hưởng từ các quyết định kiểm soát của Washington.

Gần 880.000 chip được duyệt chưa đồng nghĩa đã được đưa vào sử dụng

Dù vậy, các chuyên gia pháp lý và trong ngành cảnh báo những con số phê duyệt được công bố có thể khiến người đọc đánh giá quá cao lượng năng lực tính toán của Mỹ thực sự đã được đưa vào hoạt động tại Trung Quốc.

Theo ông Shi, ban đầu các cơ quan quản lý Mỹ đã phê duyệt xuất khẩu gần 580.000 chip H200. Tuy nhiên, để phần cứng được đưa vào vận hành thực tế có thể cần thêm nhiều tháng.

“Giấy phép xuất khẩu của Mỹ chỉ giải quyết vấn đề liệu sản phẩm có được phép xuất khẩu hay không”, ông nói.

Ông Shi cho biết các khâu kiểm tra trước khi giao hàng, thông quan và hiệu chỉnh hệ thống đều cần thời gian. Vì vậy, phần lớn số chip được phê duyệt có thể vẫn chưa được triển khai trên quy mô lớn tại Trung Quốc.

Danh sách doanh nghiệp được cấp phép có cả những công ty xuất hiện trong danh sách Doanh nghiệp quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó có Alibaba Group Holding, Tencent Holdings và Baidu.

Alibaba cùng các công ty con đã đề nghị mua tổng cộng 948.950 chip. Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) phê duyệt 75.000 chip trong số này theo hồ sơ do Nvidia nộp hồi tháng 12. Những yêu cầu còn lại, bao gồm một đơn xin mua 610.000 chip, được BIS trả lại mà không xử lý.

Tencent và các công ty con đề nghị mua 150.000 chip. ByteDance cùng công ty con cũng xin mua 150.000 chip, trong khi Baidu đề nghị 43.000 chip và JD.com là 41.300 chip. Cả năm doanh nghiệp đều chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận được gửi hôm thứ Sáu.

Kiểm soát xuất khẩu thúc đẩy Trung Quốc phát triển chip nội địa

Theo hai luật sư chuyên về quan hệ đối ngoại tại Thượng Hải là Chen Hui và Jiang Wanting, quá trình thẩm định kéo dài của Mỹ cùng những nút thắt trong khâu giao hàng đang khiến các khách hàng Trung Quốc ngày càng hướng vào thị trường trong nước.

“Những thay đổi trong chính sách cấp phép của Mỹ có thể ảnh hưởng đến các cơ hội giao dịch trong ngắn hạn, nhưng khó có thể tự mình quyết định cục diện dài hạn của thị trường chip AI Trung Quốc”, hai chuyên gia nhận định.

Họ cho rằng các nhà sản xuất bộ tăng tốc AI trong nước đang cung cấp những lựa chọn thay thế ngày càng khả thi, trong bối cảnh hệ sinh thái bán dẫn nội địa tiếp tục trưởng thành.

Điều này cho thấy tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu không chỉ nằm ở việc hạn chế khả năng tiếp cận chip Mỹ của doanh nghiệp Trung Quốc. Những rào cản về giấy phép, nguồn cung và thời gian giao hàng còn có thể thúc đẩy các công ty đẩy nhanh đầu tư vào phần cứng trong nước, qua đó từng bước giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Theo SCMP