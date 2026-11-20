Trina Storage giới thiệu hệ thống điện lai Elementa Hybrid Genset, kết hợp máy phát điện khí đốt với pin lưu trữ để cung cấp nguồn điện ổn định cho các trung tâm dữ liệu AI.

Nhu cầu điện tăng đột biến do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng. Trước tình trạng thiếu công suất lưới điện hoặc chậm đấu nối, nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng Trung Quốc Trina Storage vừa giới thiệu hệ thống kết hợp máy phát điện khí đốt và pin lưu trữ, nhằm giúp các trung tâm dữ liệu chủ động bảo đảm nguồn điện tại chỗ.

Công ty ra mắt hệ thống Elementa Hybrid Genset tại triển lãm RE+ 2026 ở Las Vegas (Mỹ). Giải pháp được thiết kế theo mô hình nhà máy điện dạng mô-đun, có thể đáp ứng các dự án với công suất từ 5 MW đến 1 GW. Trước đó, công nghệ này từng được giới thiệu sơ bộ tại sự kiện Data Center World Power hồi tháng 9.

Elementa Hybrid Genset kết hợp các động cơ đốt trong chạy bằng khí đốt do những đối tác đủ tiêu chuẩn cung cấp với hệ thống pin lưu trữ năng lượng Elementa DC BESS và nền tảng Electra AC của Trina Storage. Một bộ điều khiển nhà máy điện lai sẽ phối hợp các nguồn phát theo thời gian thực, giúp hệ thống thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nhu cầu tiêu thụ điện.

Theo Trina Storage, giải pháp hướng đến các nhà phát triển trung tâm dữ liệu AI đang gặp khó khăn do tiến độ đấu nối lưới điện bị trì hoãn, công suất truyền tải hạn chế hoặc địa điểm xây dựng có khả năng tiếp cận lưới điện thấp, thậm chí không có kết nối với lưới điện.

Giải pháp ứng phó với nhu cầu điện biến động của AI

Sự xuất hiện của hệ thống mới diễn ra trong bối cảnh hạ tầng AI đang đẩy các hệ thống cung cấp điện truyền thống đến giới hạn. Các mô hình ngôn ngữ lớn và cụm máy chủ phục vụ huấn luyện AI có thể tạo ra những đợt tăng đột biến về nhu cầu điện, vượt quá khả năng đáp ứng tức thời của các máy phát điện khí đốt thông thường.

Máy phát điện khí có ưu điểm cung cấp công suất liên tục trong thời gian dài, nhưng cần một khoảng thời gian để tăng sản lượng khi nhu cầu điện tăng. Ngược lại, hệ thống pin lưu trữ năng lượng có thể phản ứng gần như tức thì, song không được thiết kế để duy trì cấp điện trong những đợt mất điện kéo dài.

Elementa Hybrid Genset kết hợp ưu điểm của hai công nghệ này. Hệ thống pin đảm nhiệm việc hấp thụ các biến động nhanh của nhu cầu điện, trong khi máy phát điện khí đốt tăng dần công suất để đáp ứng phụ tải duy trì ở mức cao. Cách phối hợp này nhằm cải thiện độ ổn định của nguồn điện, giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện.

Hệ thống gồm ba thành phần chính. Thứ nhất là các tổ máy phát điện khí đốt, mỗi tổ có công suất tối đa 2,5 MW. Thứ hai là nền tảng pin lưu trữ năng lượng của Trina Storage, với các cấu hình tham chiếu dựa trên những khối công suất 5 MW/10 MW. Thành phần thứ ba là bộ điều khiển lai, cho phép mở rộng quy mô lắp đặt từ 5 MW đến 1 GW tùy theo yêu cầu của từng dự án.

Chiến lược điều khiển ba lớp

Để quản lý đồng thời nhiều nguồn cung cấp điện, Trina Storage trang bị cho nền tảng ba công nghệ điều khiển cốt lõi.

Công nghệ thứ nhất, Load Transient Sensing, có nhiệm vụ dự báo những thay đổi trong nhu cầu điện và kích hoạt hệ thống pin phản ứng trước khi các máy phát khí đốt có đủ thời gian điều chỉnh công suất.

Công nghệ thứ hai, Hybrid Power Coordination, điều phối linh hoạt sản lượng điện giữa hệ thống pin và các máy phát. Khi nhu cầu điện tăng đột ngột, pin sẽ lập tức cung cấp phần công suất bổ sung. Sau khi phụ tải ổn định, các máy phát khí đốt sẽ tiếp nhận phần lớn hơn trong nhiệm vụ cung cấp điện.

Công nghệ thứ ba, Fault Isolation and Resilient Power Supply, được thiết kế để phát hiện và cô lập thiết bị gặp sự cố. Nhờ đó, các máy phát và hệ thống pin còn hoạt động bình thường vẫn có thể tiếp tục cấp điện cho những phụ tải quan trọng, đồng thời hỗ trợ khôi phục nguồn điện trên toàn bộ cơ sở.

Nền tảng này hỗ trợ bốn kịch bản triển khai: cơ sở kết nối với lưới điện thông thường nhưng có nguồn phát dự phòng; địa điểm bị hạn chế về khả năng tiếp cận lưới điện; các dự án sử dụng nguồn điện tạm thời trong thời gian chờ đấu nối với lưới điện; và những cơ sở hoạt động hoàn toàn độc lập với lưới điện. Hệ thống cũng có thể tích hợp nguồn điện mặt trời nếu điều kiện dự án phù hợp.

Trina Storage đưa ra hai kiến trúc hệ thống là Load Sensing và Double Conversion. Hai phương án này cho phép đơn vị vận hành ưu tiên chi phí và hiệu suất, hoặc tăng cường khả năng cách ly điện và chất lượng nguồn điện, tùy theo yêu cầu ứng dụng.

Công nghệ vẫn trong quá trình kiểm chứng và hoàn thiện

Trina Storage cho biết công ty đang tiếp tục kiểm chứng nền tảng thông qua mô phỏng, thử nghiệm phần cứng kết hợp mô hình thời gian thực (hardware-in-the-loop) và các thử nghiệm tích hợp sử dụng thiết bị phát điện, chuyển đổi điện năng và pin lưu trữ.

Các khả năng tạo lập lưới điện (grid-forming), chiến lược điều khiển hệ thống lai và hoạt động chứng nhận vẫn đang được phát triển. Hiệu suất cuối cùng của giải pháp sẽ phụ thuộc vào cấu hình cụ thể của từng dự án.

“Các trung tâm dữ liệu AI có yêu cầu rất cao về nguồn điện, đặc biệt khi công suất lưới điện bị hạn chế hoặc khối lượng công việc biến động nhanh”, Eric Cao, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh điện mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng của Trina tại Bắc Mỹ, cho biết.

Theo ông, Elementa Hybrid Genset tích hợp máy phát điện khí đốt, pin lưu trữ và hệ thống điều khiển lai trong cùng một kiến trúc, nhằm phối hợp các nguồn năng lượng theo nhu cầu của từng dự án.

Theo IE