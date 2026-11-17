Trung Quốc vừa hoàn thành thử nghiệm vận chuyển và thả hàng đối với Trường Ưng-8 (CY-8), mẫu máy bay không người lái (UAV) vận tải hạng nặng do nước này tự nghiên cứu, phát triển. UAV có trọng lượng cất cánh 7 tấn, khoang hàng dung tích 18 m³.

Theo CCTV, ngày 17/11, Tập đoàn Công nghiệp Binh khí Trung Quốc cho biết vừa thử nghiệm thành công vận hành máy bay không người lái vận tải hạng nặng thả dù hàng.

Trường Ưng-8 mang tên tiếng Anh “NORINCO LUCA”, còn được gọi là CY-8. Đây là UAV cánh bằng cỡ lớn, được Công ty Công nghệ UAV Bắc Phương Trường Ưng Bắc Kinh (Beijing North Changying) phát triển. Doanh nghiệp này do Công ty Bắc Phương thuộc Tập đoàn Công nghiệp Binh khí Trung Quốc (NORINCO) nắm quyền chi phối.

Chiếc CY-8 cất cánh. Ảnh: CCTV.

UAV Trường Ưng-8 dài 17 m, sải cánh 25 m. Khoang hàng dung tích lớn có thể tiếp nhận nhiều loại container hàng không tiêu chuẩn cũng như thùng chuyên dụng phục vụ vận chuyển lạnh. Trường Ưng-8 có trọng lượng cất cánh tối đa 7 tấn, tải trọng hàng hóa 3,5 tấn và tầm bay tối đa hơn 3.000 km.

Đáng chú ý, quá trình bốc dỡ hàng chỉ mất khoảng 15 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian quay vòng và nâng cao hiệu suất vận tải.

Thùng hàng cùng dù tự động rời khỏi khoang máy bay. Ảnh: CCTV.

Ba đặc điểm thiết kế đáng chú ý của Trường Ưng-8

Thứ nhất, khoang hàng xuyên suốt và hai cửa bốc dỡ. Khoang hàng dung tích 18 m³ có thể tiếp nhận container hàng không tiêu chuẩn và thùng vận chuyển lạnh chuyên dụng. Thiết kế cửa trước và cửa sau giúp đưa hàng vào, lấy hàng ra thuận tiện hơn, giảm thời gian máy bay nằm chờ dưới mặt đất.

Thứ hai, khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn. Máy bay được thiết kế để thích ứng với đường băng đất đơn giản, địa hình hải đảo và những khu vực có điều kiện khai thác phức tạp.

Với cự ly cất hạ cánh được công bố dưới 500 m, Trường Ưng-8 có thể khai thác tại những sân bay nhỏ, đường băng đất đơn giản, khu vực cao nguyên và một số địa điểm hải đảo. Đây là lợi thế quan trọng khi vận chuyển hàng tới những nơi thiếu hạ tầng hàng không hoàn chỉnh. Nhờ đó, UAV này có thể hoạt động trong nhiều điều kiện địa hình và môi trường khác nhau.

Máy bay thử nghiệm thả dù hàng thành công. Ảnh: CCTV.

Thứ ba, tải trọng lớn so với kích thước của một UAV. Mức tải 3,5 tấn tương đương khả năng vận chuyển hơn 1.700 áo khoác giữ ấm hoặc khoảng 700 lều cứu trợ trong một chuyến. Đây là ví dụ do phía Trung Quốc đưa ra để minh họa khả năng chuyên chở, không phải kết quả của một chuyến bay vận tải thương mại đã khai thác.

Theo thông tin công bố ngày 17/11/2026, UAV đã hoàn thành thử nghiệm vận chuyển và thả hàng. Đây là bước chuyển từ kiểm chứng kỹ thuật sang chuẩn bị khai thác trong các lĩnh vực logistics, cứu trợ thiên tai và tiếp tế khu vực hải đảo.

Nội dung thử nghiệm thả hàng: Trong cuộc thử nghiệm, UAV cất cánh theo lộ trình định trước, sau đó tự động thả hàng ở độ cao 300 m. Pallet hàng hóa tự động rời khoang theo lệnh điều khiển, dù hạ cánh mở chính xác. UAV tiếp tục quay về và hạ cánh an toàn. Toàn bộ quy trình khép kín được xác nhận thành công.

Chiếc CY-8 nhìn từ trên xuống. Ảnh: Sina.

Trường Ưng-8 là mẫu máy bay không người lái vận tải hạng nặng do Trung Quốc tự phát triển, thuộc nhóm UAV chuyên chở hàng hóa có tải trọng nhiều tấn. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở khả năng mang 3,5 tấn hàng và bay hơn 3.000 km, mà còn ở thiết kế phục vụ vận tải thực tế: khoang hàng lớn, thời gian bốc dỡ nhanh, khả năng hoạt động trên đường băng ngắn và cơ chế tự động thả hàng.

Theo giới thiệu của nhà phát triển, Trường Ưng-8 đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm, kiểm chứng sang hợp tác khai thác thực tế.

Trong thời gian tới, mẫu UAV này sẽ được triển khai thử nghiệm ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như vận tải logistics, cứu trợ khẩn cấp, tiếp tế cho các đảo và vận chuyển hàng tươi sống bằng chuỗi cung ứng lạnh. Các hướng hợp tác ban đầu tập trung vào vận tải đường bay nhánh và hoạt động tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp.

Cận cảnh CY-8 trên đường băng. Ảnh: Sina.

Trong ứng dụng cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp: Khi động đất, lũ lụt, sạt lở bùn đất hoặc các thảm họa nghiêm trọng khác phá hủy đường sá, cầu cống, khiến hoạt động vận tải mặt đất bị gián đoạn, Trường Ưng-8 có thể nhanh chóng đưa lượng hàng cứu trợ lớn đến khu vực bị cô lập. Mỗi chuyến bay có khả năng vận chuyển khối lượng tương đương hơn 1.700 áo khoác giữ ấm hoặc 700 lều cứu trợ.

Các mốc phát triển đáng chú ý

Ngày 31/3/2026: Trường Ưng-8 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại sân bay Thượng Nhai, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Máy bay chạy đà khoảng 280 m trước khi cất cánh, bay 30 phút rồi hạ cánh an toàn. Các hệ thống điều khiển bay thông minh, điện tử hàng không, cơ điện và động lực được kiểm tra trong chuyến bay này.

Đội ngũ kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm sau khi CY-8 bay thử thành công lần đầu (3/2026). Ảnh: China Daily.

Ngày 17/11/2026: Hoàn thành thử nghiệm vận chuyển và thả hàng. Đây là bước mở rộng năng lực nhiệm vụ, từ tự động vận chuyển sang tự động triển khai hàng hóa đến khu vực mục tiêu.

Như vậy, Trường Ưng-8 không phải một dự án mới xuất hiện trong tháng 11. Máy bay đã bay thử từ cuối tháng 3, còn cuộc thử nghiệm mới nhất tập trung vào khả năng thả hàng tự động và hoàn tất toàn bộ quy trình nhiệm vụ.

Theo Xinhua, Stdaily