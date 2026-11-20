Tập đoàn Trung Quốc Alibaba ngày 19/11 đã bị cổ đông khởi kiện tại Mỹ, với cáo buộc che giấu mối liên hệ với nữ doanh nhân bị nghi có quan hệ tình báo với Trung Quốc, và không công bố đầy đủ rủi ro vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI.

Vụ kiện diễn ra trong lúc những tranh cãi xoay quanh NVIDIA và cựu CEO Jensen Huang tiếp tục lan rộng. Theo Reuters, đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang khu vực Manhattan, New York. Những cáo buộc chính trong đơn kiện gồm:

Cáo buộc Alibaba che giấu quan hệ kinh doanh: Nguyên đơn cho rằng Alibaba đã không công khai các giao dịch và mối quan hệ thương mại với Megaspeed. Alice Huang từng nói với các nhà đầu tư rằng Alibaba là khách hàng trong những dự án trung tâm dữ liệu của công ty này. Theo đơn kiện, đội ngũ kinh doanh của NVIDIA đã giới thiệu Alibaba với Alice Huang từ tháng 8/2022. Megaspeed bị nghi hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến của NVIDIA.

Cáo buộc đánh giá thấp rủi ro: Đơn kiện cho rằng trong các báo cáo thường niên năm 2024, 2025 và 2026, Alibaba bị cáo buộc đã cố tình đánh giá thấp những rủi ro có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, dù biết rằng các hành vi vi phạm hoặc nghi vấn vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu có thể gây thiệt hại cho công ty.

Cụ thể, cổ đông cho rằng Alibaba đã không công bố đầy đủ những rủi ro này trong các báo cáo thường niên năm 2024, 2025 và 2026, qua đó khiến nhà đầu tư không nhận thức đúng mức độ nguy hiểm và góp phần đẩy giá cổ phiếu lên cao.

Theo đơn kiện, Alibaba có quan hệ kinh doanh với doanh nghiệp Singapore Megaspeed, công ty bị nghi hỗ trợ Trung Quốc có được các dòng chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến của NVIDIA. Cựu lãnh đạo cấp cao của Megaspeed là Alice Huang (Hoàng Lạc) được cho là từng có quan hệ tình cảm ngoài luồng với Jensen Huang, cựu CEO NVIDIA.

Các cổ đông cho biết những thông tin trên truyền thông về mối liên hệ giữa Alibaba, Alice Huang và Megaspeed, trong đó có cáo buộc Alibaba là “khách hàng chủ chốt” của Megaspeed, đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường.

Cổ phiếu Alibaba biến động mạnh: Sau khi thông tin về mối quan hệ thân mật giữa Alice Huang và Jensen Huang, cựu CEO NVIDIA, được truyền thông công bố, cùng với những lo ngại rằng vụ bê bối có thể khiến Washington siết chặt hơn các hạn chế đối với việc doanh nghiệp Trung Quốc truy cập từ xa vào các bộ xử lý tiên tiến, cổ phiếu Alibaba đã giảm 14% trong bốn phiên giao dịch tuần trước.

Một phần đà giảm này được cho là liên quan đến bài điều tra của Reuters ngày 12/11. Bài viết cảnh báo bê bối nghi vấn chuyển hướng chip AI của NVIDIA có thể khiến Washington siết chặt hơn các biện pháp kiểm soát, đặc biệt là việc các doanh nghiệp AI Trung Quốc sử dụng bộ xử lý tiên tiến thông qua hình thức truy cập từ xa.

Alibaba hiện chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận của Reuters. CEO công ty, ông Ngô Vịnh Minh (Eddie Wu), cũng được nêu tên trong danh sách các bị đơn của vụ kiện.

NVIDIA cũng đối mặt với nhiều vụ kiện của cổ đông

Bản thân NVIDIA cũng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ cổ đông liên quan đến bê bối bị nghi chuyển hướng chip AI. Trong đó có vụ kiện cáo buộc ban lãnh đạo công ty thiếu trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động và kiểm soát rủi ro.

Phát biểu ngày 19/11, CEO Alibaba Ngô Vịnh Minh cho biết các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với khả năng tiếp cận năng lực tính toán có thể ảnh hưởng đến sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn từ năm tới. Tuy nhiên, Alibaba vẫn giữ nguyên mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu 100 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh điện toán đám mây với khách hàng bên ngoài, đồng thời đưa biên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) lên 20%.

Các biện pháp hạn chế nói trên được triển khai sau khi ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA, theo trình tự sự kiện được bài báo đề cập.

Trước đó, hồi tháng 6, Alibaba đã khởi kiện chính phủ Mỹ sau khi bị Bộ Chiến tranh Mỹ đưa vào danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị xác định có liên hệ với quân đội nước này.

Vụ kiện mới do cổ đông Withida Bihan đệ trình ngày 19/11, đại diện cho các nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ lưu ký cổ phiếu Mỹ (ADS) của Alibaba trong giai đoạn từ ngày 23/5/2024 đến ngày 11/11/2026.

Nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền chưa được xác định cụ thể.

Theo LTN