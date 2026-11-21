Tổng thống Donald Trump cảnh báo áp thuế rất cao đối với các công ty Mỹ xây trung tâm dữ liệu AI ở nước ngoài, trong nỗ lực giữ dòng vốn đầu tư và hạ tầng công nghệ trong nước. Tuy nhiên, khoảng 3/4 cử tri Mỹ phản đối việc xây dựng trung tâm dữ liệu mới tại cộng đồng nơi họ sinh sống.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ áp mức thuế rất cao đối với các công ty Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) ở nước ngoài, trong bối cảnh làn sóng phản đối các dự án này gia tăng tại Mỹ. Tuyên bố cho thấy sự đối lập giữa nỗ lực thúc đẩy hạ tầng AI của chính quyền và những lo ngại của người dân về giá điện, nguồn nước cũng như tác động đến cộng đồng địa phương.

Tổng thống Donald Trump đe dọa áp đặt “một mức thuế rất lớn” đối với các doanh nghiệp Mỹ xây dựng trung tâm dữ liệu AI ở nước ngoài. Động thái này làm nổi bật khoảng cách giữa quan điểm của ông về tầm quan trọng của việc mở rộng hạ tầng AI để giành chiến thắng trong cuộc đua công nghệ và sự hoài nghi sâu sắc của công chúng Mỹ về những lợi ích mà các dự án này mang lại.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, không lâu sau khi trở về từ chuyến công du châu Á, ông Trump cho biết Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc trong phát triển lĩnh vực mà ông thường gọi là “siêu trí tuệ” (superintelligence). Tuy nhiên, ông cảnh báo Mỹ có thể đánh mất lợi thế nếu làn sóng phản đối chính trị ngày càng lớn khiến quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu – động lực quan trọng của sự bùng nổ AI – bị đình trệ.

“Chúng ta sẽ không cho phép các công ty xây dựng trung tâm dữ liệu ở những quốc gia khác. Nếu họ làm vậy, họ có thể làm. Nhưng chúng ta sẽ áp một mức thuế rất lớn đối với họ”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ so sánh chủ trương giữ các cơ sở hạ tầng AI trong nước với việc sản xuất chip máy tính tiên tiến ở nước ngoài. Theo ông, hoạt động sản xuất chip ở nước ngoài đã “gây tổn hại rất lớn cho đất nước chúng ta”.

Ông Trump cho biết chưa thông báo với các cộng sự về đề xuất nhắm vào hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu bên ngoài nước Mỹ. Vì vậy, cách thức thực thi biện pháp này vẫn chưa rõ ràng.

Người Mỹ ngày càng phản đối xây dựng trung tâm dữ liệu

Những phát biểu của ông Trump cho thấy khoảng cách giữa quan điểm của ông về phát triển AI và thái độ của phần lớn người dân Mỹ. Tuyên bố được đưa ra chưa đầy ba tuần sau khi những lo ngại của cử tri về các trung tâm dữ liệu góp phần dẫn đến thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo cuộc thăm dò cử tri của hãng tin AP (AP Voter Poll), khoảng 3/4 cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay phản đối việc xây dựng một trung tâm dữ liệu mới trong cộng đồng nơi họ sinh sống.

Một khảo sát được thực hiện trong mùa hè cũng cho thấy khoảng 6/10 người Mỹ ủng hộ việc giới hạn số lượng trung tâm dữ liệu mới được phép xây dựng. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Công chúng Associated Press-NORC và Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago thực hiện cho thấy phần lớn người Mỹ “cực kỳ” hoặc “rất” lo ngại về tác động của các trung tâm dữ liệu đối với giá điện và nguồn cung nước tại những cộng đồng có dự án được triển khai.

Trong bối cảnh đảng Dân chủ giành được đa số lớn tại cả hai viện của Quốc hội, các tập đoàn AI và nhà phát triển trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ phải đối mặt với môi trường quản lý nghiêm ngặt hơn. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi ông Trump – một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất ngành công nghiệp AI – tìm cách ngăn chặn các biện pháp siết chặt ở cấp liên bang.

Ông Trump cho rằng những lo ngại của cộng đồng về trung tâm dữ liệu có thể được giải quyết thông qua đàm phán giữa chính quyền địa phương và các công ty công nghệ muốn triển khai dự án.

Theo ông, các cuộc thương lượng có thể bao gồm ưu đãi thuế, giảm hóa đơn tiện ích, hỗ trợ tài chính cho giáo viên hoặc thanh toán trực tiếp cho người dân địa phương.

“Hãy đạt được thỏa thuận. Họ có rất nhiều tiền. Hãy nhận lấy số tiền đó”, ông Trump nói.

Các tập đoàn công nghệ tăng nhượng bộ để giữ chân cộng đồng

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, các đại diện trong ngành cho biết dịch vụ điện toán đám mây vẫn là mục đích sử dụng chủ đạo của những cơ sở này tại Mỹ.

Khi ngày càng nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ phản đối các trung tâm dữ liệu có quy mô khổng lồ, những tập đoàn công nghệ lớn đang tìm cách thay đổi cách tiếp cận. Họ cam kết giảm phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ từ tiền thuế của người dân, minh bạch hơn trong hoạt động và dành nhiều lợi ích tài chính hơn cho những địa phương chấp thuận xây dựng các cơ sở máy chủ.

Bên cạnh việc tăng cường các ưu đãi tài chính, đại diện Google và Meta Platforms cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng họ đang nỗ lực giải quyết sự thiếu tin tưởng bằng cách cung cấp nhiều thông tin hơn cho cộng đồng tại những nơi doanh nghiệp dự định triển khai dự án.

Các công ty cũng đưa ra cam kết hạn chế tác động đến môi trường, đồng thời khẳng định trung tâm dữ liệu sẽ góp phần nâng giá trị bất động sản tại địa phương. Họ vẫn duy trì quan điểm rằng AI là động lực tích cực đối với nền kinh tế Mỹ, bất chấp những ý kiến hoài nghi.

“Chúng tôi muốn họ xây dựng các cơ sở này tại đây”, ông Trump nói.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ hiện đã có hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Google, chẳng hạn, đang vận hành các trung tâm dữ liệu tại châu Á và châu Âu.

Chi 1.800 tỷ USD cho AI nhưng lợi ích kinh tế không hoàn toàn ở lại Mỹ

Lời đe dọa trừng phạt các doanh nghiệp xây trung tâm dữ liệu ở nước ngoài phản ánh quan điểm của ông Trump rằng làn sóng đầu tư hạ tầng AI sẽ mang lại lợi ích lớn cho kinh tế Mỹ. Phần lớn các nhà kinh tế cũng đồng tình với nhận định này, dù vẫn kèm theo một số điều kiện.

Theo ước tính của các nhà kinh tế tại UBS, những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới có thể chi tới 1.800 tỷ USD trong năm tới để phát triển AI, phần lớn số tiền dành cho các trung tâm dữ liệu.

Làn sóng đầu tư này cũng đang thúc đẩy tiền lương của một bộ phận lao động ngành xây dựng, đặc biệt là những nhà thầu có tay nghề chuyên môn cao như thợ điện – lực lượng hiện đang thiếu hụt trên thị trường lao động.

Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa và vật liệu cần thiết để vận hành trung tâm dữ liệu, đặc biệt là chất bán dẫn và các nguyên liệu như đồng, đều phải nhập khẩu. Điều này khiến một phần đáng kể lợi ích kinh tế từ các khoản đầu tư không được giữ lại trong nước, qua đó làm giảm tác động tích cực đối với nền kinh tế Mỹ.

Hôm thứ Năm, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một dự luật nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, nhằm đẩy nhanh quy trình cấp phép cho các nhà máy điện, đường dây truyền tải và những dự án hạ tầng năng lượng khác.

Các nhà lập pháp đang tìm cách tăng nguồn cung năng lượng quốc gia để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, đồng thời kéo giảm giá điện.

Dự luật đưa ra những thay đổi trên diện rộng, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn. Văn bản cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm các trung tâm dữ liệu phải chi trả cho lượng điện mà họ tiêu thụ, cũng như phần chi phí nâng cấp mạng lưới truyền tải điện trên diện rộng.

Ông Trump hoan nghênh dự luật của Thượng viện, hiện được chuyển sang Hạ viện xem xét.

“Điều này sẽ thúc đẩy một lượng lớn các công trình xây dựng mới”, ông nói.

Theo AP, Reuters