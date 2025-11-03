Ông Trump không phủ nhận khả năng tấn công Venezuela, nói “ngày của ông Maduro có thể sắp hết”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ khả năng “ngày của ông Maduro sắp hết” giữa lúc Washington triển khai tàu sân bay, tiêm kích F-35 và hàng chục nghìn binh sĩ đến vùng Caribe, làm dấy lên lo ngại về một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối xác nhận liệu Washington có đang chuẩn bị cho một hành động quân sự mới nhằm vào Venezuela hay không, giữa lúc căng thẳng giữa hai nước leo thang và các động thái quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe khiến dư luận quốc tế chú ý.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên chương trình “60 Minutes” của kênh CBS hôm Chủ nhật vừa qua, ông Trump gợi ý rằng “những ngày cầm quyền của ông Nicolas Maduro có thể đã được đếm ngược”.

Khi được hỏi liệu việc triển khai quân sự gần Venezuela – mà CBS mô tả là “dùng đèn khò để rán một quả trứng” – nhằm ngăn chặn ma túy hay “lật đổ Tổng thống Maduro”, ông Trump đáp:

“Không, chuyện này liên quan đến nhiều vấn đề hơn thế. Đây là một quốc gia đã để tù nhân của họ tràn sang đất nước chúng ta”.

Khi phóng viên hỏi lại rằng “liệu những ngày cầm quyền của ông Maduro có được tính bằng ngày hay không”, Tổng thống Mỹ trả lời: “Tôi nghĩ là có. Vâng, tôi nghĩ vậy”.

Tuy nhiên, ông Trump không xác nhận cũng không phủ nhận các thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ. “Tôi không nói điều đó đúng hay sai”, ông nói. “Tôi sẽ không nói với phóng viên rằng tôi có định tấn công hay không... Tôi sẽ không nói cho anh biết tôi sẽ làm gì với Venezuela”.

Theo các nguồn tin được nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn lại tuần trước, Nhà Trắng đang xem xét khả năng tiến hành các chiến dịch bên trong lãnh thổ Venezuela, thậm chí đã xác định một số mục tiêu tiềm năng, bao gồm các cơ sở buôn lậu ma túy.

Hiện Mỹ được cho là đã triển khai khoảng 10.000 binh sĩ, 6.000 thủy thủ và 8 tàu chiến hải quân tới vùng biển Caribe. Nhóm tàu sân bay USS Gerald Ford dự kiến sẽ đến khu vực này vào cuối tuần, trong khi các tiêm kích F-35 đã được bố trí tại Puerto Rico.

Washington cáo buộc ông Nicolas Maduro điều hành các “tập đoàn ma túy khủng bố” chuyên buôn lậu chất cấm vào Mỹ, đồng thời treo thưởng cho việc bắt giữ ông. Đầu năm nay, chính quyền Trump đã triển khai lực lượng hải quân lớn tới vùng biển Caribe và thực hiện các vụ tấn công vào những tàu bị nghi chở ma túy trên vùng biển quốc tế.

Tổng thống Maduro bác bỏ mọi cáo buộc, tuyên bố rằng ông Trump đang “dựng lên một cuộc chiến mới”. Chính phủ Venezuela gọi việc tăng cường quân sự của Mỹ là “sự vi phạm chủ quyền trắng trợn và một âm mưu đảo chính”, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ Nga, Trung Quốc và Iran.

Tuần trước, Moscow đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược mới với Caracas, trong đó bày tỏ “sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Giới quan sát cảnh báo rằng nếu Mỹ thực sự nối lại các chiến dịch quân sự tại Venezuela, động thái này có thể làm đảo lộn cán cân an ninh khu vực và đẩy quan hệ Washington–Moscow vào một chu kỳ đối đầu mới, đặc biệt trong bối cảnh Nga đang gia tăng hiện diện quân sự ở Nam Mỹ.

