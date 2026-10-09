Ông Trump tung ý tưởng hòa bình mới cho Ukraine, đặc phái viên có thể tới Moscow

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến gặp phái đoàn Ukraine tại Miami để bàn đề xuất hòa bình mới. Phương án đang được cân nhắc gồm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng và hoạt động hàng hải trên Biển Đen; hai nhà đàm phán có thể tới Moscow vào cuối tháng.

Các nhà đàm phán hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị đưa ra “những ý tưởng và đề xuất mới” nhằm phá vỡ thế bế tắc trong xung đột Ukraine. Các cuộc thảo luận với đại diện Kiev và những nước châu Âu ủng hộ Ukraine dự kiến bắt đầu tại Miami trong hôm nay, 9/10 , theo Reuters và Axios.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, dự kiến tổ chức phiên làm việc kéo dài hai ngày với phái đoàn Ukraine. Mục tiêu là xây dựng một đề xuất thống nhất, sau đó có thể đưa ra thảo luận với Moscow.

Theo Axios, hai nhà đàm phán này có thể tiếp tục tới thủ đô Nga vào cuối tháng để tiến hành một vòng trao đổi khác với Tổng thống Vladimir Putin.

Theo Reuters, những ý tưởng đang được thảo luận được hình thành trong và sau chuyến công du Moscow và Kiev của ông Witkoff cùng ông Kushner hồi đầu tháng 9. Kể từ đó, hai người vẫn duy trì liên lạc với các quan chức Nga và Ukraine, đồng thời phối hợp xây dựng một sáng kiến hòa bình cập nhật.

Một phương án được cho là đang được cân nhắc là ngừng bắn một phần, trong đó các bên tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đen.

Các cuộc đàm phán cũng dự kiến đề cập đến những bảo đảm an ninh có thể dành cho Ukraine, kế hoạch kinh tế hậu xung đột và các nội dung khác trong một thỏa thuận tiềm năng.

Theo Axios, ông Witkoff và ông Kushner đã gặp Tổng thống Trump hôm thứ Năm để trình bày những đề xuất mới nhất và tiếp nhận ý kiến của ông trước cuộc họp tại Miami. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mike Needham cũng tham dự cuộc gặp.

Các nước châu Âu ủng hộ Kiev “lo lắng” trước mùa đông

Theo các nguồn tin, Ukraine sẽ cử Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Kirill Budanov; người đứng đầu cơ quan tình báo Rustem Umerov; cố vấn ngoại giao Sergey Kislitsa và nghị sĩ cấp cao David Arakhamia tham gia đàm phán.

Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, cùng đại diện NATO và Liên minh châu Âu (EU), cũng được cho là đã nhận lời mời.

Một nguồn tin Mỹ nói với AFP rằng các chính phủ châu Âu đã kín đáo bày tỏ lo ngại về giá năng lượng tăng cao và những tổn thất kinh tế khác do xung đột gây ra. Các nước này ngày càng lo ngại chiến sự sẽ tiếp tục kéo dài sang mùa đông năm nay.

“Tất cả họ đều lo lắng về mùa đông. Nếu chiến tranh không chấm dứt, đó sẽ là một mùa đông khó khăn”, nguồn tin cho biết.

Tổng thống Trump cũng nhiều lần gây sức ép, yêu cầu ông Zelensky ngừng “gây tổn hại cho thế giới” và chấm dứt các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông lập luận rằng những cuộc tấn công này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel trên toàn cầu và đẩy chi phí nhiên liệu tại Mỹ tăng lên.

Điện Kremlin đồng tình với ông Rubio về thế bế tắc

Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mô tả xung đột Ukraine đang rơi vào một “thế bế tắc nguy hiểm”. Ông cảnh báo tình hình có thể tiếp tục leo thang, lan rộng ra ngoài Ukraine và dẫn đến một cuộc đối đầu lớn hơn.

“Cuộc chiến này cần kết thúc bằng một thỏa thuận thông qua đàm phán. Càng sớm càng tốt”, ông Rubio nói với các phóng viên tại Lisbon hôm thứ Năm. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington sẽ không tiếp tục đầu tư vô thời hạn vào những “tiến trình vô ích” không mang lại kết quả.

Điện Kremlin cho biết Moscow chia sẻ đánh giá của ông Rubio về tình trạng bế tắc ngoại giao hiện nay. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông “đồng ý” rằng hiện chưa có triển vọng rõ ràng về một thỏa thuận đạt được thông qua đàm phán.

Dù vậy, ông Peskov nhắc lại lập trường của Moscow rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán. Ông đồng thời cáo buộc Kiev không muốn chấp nhận thực tế và theo đuổi một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.

Theo ông Peskov, dù chưa đạt được tiến triển trong vấn đề Ukraine, các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Moscow vẫn tiếp diễn trên những lĩnh vực khác. Hai nước đang thảo luận “một loạt” dự án kinh tế có khả năng mang lại lợi ích cho cả hai bên, trong đó có khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Theo RT