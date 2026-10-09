Ông Putin lên tiếng về đề xuất hòa bình của Iran, ông Trump vẫn bác bỏ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Iran đang nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao để chấm dứt chiến tranh với Mỹ. Tehran đề xuất khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đổi lại Washington dỡ phong tỏa và giải phóng một phần tài sản bị đóng băng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tehran đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến với Mỹ, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong tiến trình giải quyết xung đột.

Phát biểu hôm thứ Năm tại cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong chuyến thăm Turkmenistan, ông Putin nói Tehran gần đây đã đưa ra một đề xuất nhằm giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

“Iran đang thực sự nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột bùng phát trong khu vực không phải do lỗi của nước này, cũng không phải do lỗi của Iran”, Tổng thống Nga nói.

Ông Putin đồng thời đánh giá cao quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Nga và Iran, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và các vấn đề nhân đạo.

Cuộc gặp diễn ra tại Turkmenistan, nơi nhà lãnh đạo Nga dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và hội nghị thượng đỉnh về môi trường biển Caspi.

Moscow nhiều lần lên án chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Trong chuyến thăm Tehran hồi tháng 7, cựu Tổng thống Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, tuyên bố “không có lý do nghiêm túc nào cho cuộc tấn công của Mỹ”, bởi Tehran “không gây ra mối đe dọa nào” đối với Washington.

Iran đưa ra đề xuất hòa bình, muốn khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz

Cuối tháng 9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo Tehran đã gửi một kế hoạch hòa bình tới Mỹ.

Theo đề xuất này, Iran phát tín hiệu sẵn sàng khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông.

Đổi lại, Tehran kỳ vọng Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và giải phóng một phần tài sản của nước này đang bị đóng băng.

Iran đã phong tỏa tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu này sau khi xung đột bùng phát. Vì vậy, việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz là một nội dung quan trọng trong đề xuất mà Tehran đưa ra.

Iran cũng muốn chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, trong đó có chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tháng trước, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhắc lại rằng Iran sẵn sàng tiến hành “đối thoại và ngoại giao”, nhưng sẽ không đàm phán trong điều kiện bị đe dọa.

Ông Trump bác đề xuất của Iran, không loại trừ khả năng tấn công trở lại

Trong những tuần gần đây, truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tiếp xúc gián tiếp. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Tehran.

Trả lời phóng viên, ông Trump nói Iran muốn “đạt được một thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phát tín hiệu rằng Washington chưa loại trừ khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong những tuần tới.

Những tuyên bố này cho thấy triển vọng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao vẫn chưa rõ ràng, bất chấp việc Tehran đã đưa ra đề xuất hòa bình và Moscow bày tỏ sẵn sàng tham gia hỗ trợ tiến trình này.

Theo RT