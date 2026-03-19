Ảnh vệ tinh của Australia hé lộ uy lực tên lửa nặng hàng tấn của Iran

Hình ảnh vệ tinh của SoarAtlas cho thấy căn cứ không quân ở UAE bị phá hủy gần như hoàn toàn sau các vụ tấn công tên lửa của Iran, gây xôn xao dư luận.

SoarAtlas, một công ty dữ liệu vệ tinh dân sự của Australia đã công bố các hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao về căn cứ không quân Al Dhafra của UAE sau khi bị Iran tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn nặng hàng tấn.

Trước đây Iran cũng từng công bố ảnh vệ tinh độ phân giải thấp, nhưng mức độ gây sốc hoàn toàn không thể so sánh với loạt ảnh độ nét cao công bố lần này.

Hình ảnh cho thấy, Al Dhafra Air Base của UAE đã chịu thiệt hại nặng nề sau đòn tấn công, khu vực nhà ở và hàng chục công trình xung quanh bị ảnh hưởng.

Căn cứ không quân Al Dhafra có sự hiện diện lớn của quân đội Mỹ, bao gồm nhân sự và máy bay của Không quân Mỹ.

Nhà chứa máy bay không người lái (UAV) loại MQ-4C Triton và MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ bị trúng tên lửa. Ảnh: QQnews.

Từ ngày 3/3 đến 16/3, tên lửa Iran đã ít nhất ba lần đánh trúng cùng một nhà chứa máy bay của Không quân Mỹ, cụ thể là nhà chứa máy bay không người lái (UAV) loại MQ-4C Triton và MQ-9 Reaper.

Nhà chứa máy bay của không quân UAE – nơi đặt các máy bay như Saab GlobalEye (máy bay cảnh báo sớm) và CASA C-235 (máy bay vận tải) cũng bị trúng tên lửa. Do bên trong nhà chứa máy bay quá tối nên không thể nhìn rõ, nhưng nếu có gì ở bên trong thì nhiều khả năng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Khu nhà chứa các máy bay vận tải của Không quân UAE bị trúng tên lửa. Ảnh: QQnews.

Một số hình ảnh cho thấy cảnh tượng sau khi bị tên lửa công suất lớn oanh kích: Hơn 20 tòa nhà bị hư hại, khoảng trên 10 tòa nhà bị “xóa sổ” khỏi mặt đất. Khu vực này được cho là nơi ở của binh sĩ Mỹ.

Bán kính hố do vụ nổ ở khu nhà ở lên tới hơn 10 mét. Cho dù binh sĩ không ở trong các tòa nhà bị phá hủy, thì trong phạm vi vài trăm mét quanh điểm nổ, họ vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích.

Hố rộng hàng chục mét do tên lửa cỡ lớn tạo ra phá hủy và làm hư hại hàng chục dãy nhà xung quanh. Ảnh: QQnews.

Một chi tiết đáng chú ý là trong ảnh vệ tinh, các hố nổ có màu xanh – không rõ nguyên nhân (có thể do hiệu ứng hình ảnh hoặc lớp phủ thực vật/hoá học).

Căn cứ không quân Al Dhafra của UAE hiện đã bị tàn phá nghiêm trọng, gần như thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Ảnh vệ tinh cho thấy Căn cứ không quân Al Dhafra hiện đã bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh: QQnews.

SoarAtlas là một công ty công nghệ địa không gian có trụ sở tại Perth, Tây Australia), chuyên thu thập và tổng hợp ảnh vệ tinh, bản đồ từ nhiều nguồn trên thế giới, cho phép người dùng đăng tải, chia sẻ dữ liệu mang tính OSINT (nguồn mở).

