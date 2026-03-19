VioEdu công bố hình ảnh gây sốc, hủy kết quả nhiều ca thi, phòng thi có gian lận ở Hà Nội

Trước hàng loạt kết quả bất thường, VioEdu đã hủy kết quả một số phòng thi tại Hà Nội do ghi nhận nhiều hành vi gian lận như che camera, hỗ trợ làm bài, phát tán mã ca thi.

Tạo “góc khuất” gian lận, nhiều ca thi, phòng thi bị hủy kết quả

Ban tổ chức Đấu trường VioEdu vừa xác nhận phát hiện hàng loạt hành vi gian lận tại vòng thi cấp xã, phường ở Hà Nội và thông báo hủy kết quả nhiều phòng thi tại Hà Nội sau khi phát hiện hàng loạt dấu hiệu gian lận trong quá trình giám sát.

Đại diện Ban tổ chức Đấu trường cho biết trong quá trình giám sát trực tuyến, Ban tổ chức ghi nhận tại một số phòng thi xuất hiện nhiều hành vi vi phạm đáng lo ngại. Cụ thể gồm việc cố tình đặt camera sai vị trí để tạo “góc khuất” can thiệp bài thi; chụp, sao chép và phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài, cùng nhiều hình thức gian lận khác.

“Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của kỳ thi mà còn làm tổn thương niềm tin của học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em”, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh.

Trên cơ sở các bằng chứng thu thập được, toàn bộ kết quả của các ca thi và phòng thi vi phạm đã bị hủy. Ban tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục rà soát hệ thống video sau kỳ thi để xử lý nghiêm các trường hợp còn sót lại, đồng thời không nhân nhượng với bất kỳ hành vi gian lận nào nhằm bảo đảm tính công bằng của sân chơi.

Ban tổ chức đề nghị các nhà trường trên toàn quốc tiếp tục phối hợp nghiêm túc, bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong tổ chức kỳ thi, nhằm mang lại một sân chơi công bằng, hiệu quả cho học sinh.

Đấu trường VioEdu là một cuộc thi kiến thức trực tuyến do FPT IS triển khai, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, được tổ chức dưới dạng trò chơi tương tác. Mỗi năm, Đấu trường VioEdu thu hút hàng triệu học sinh trên cả nước tham gia.

Sau khi các ca thi kết thúc, công tác rà soát hệ thống video giám sát vẫn sẽ được triển khai kỹ lưỡng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm còn sót lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mọi thí sinh. Ban tổ chức khẳng định không nhân nhượng với bất kỳ hành vi vi phạm quy chế nào, nhằm bảo vệ tuyệt đối tính công bằng của kỳ thi.

Ban tổ chức Đấu trường VioEdu đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nhà trường sẽ tiếp tục đề cao tinh thần tự giác và trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng một môi trường thi cử minh bạch, công bằng cho tất cả học sinh.

Học sinh lớp 1 vừa đọc sõi làm đúng 30 câu trong 4 phút

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều phụ huynh liên tục bày tỏ hoài nghi về tính công bằng của Đấu trường VioEdu khi xuất hiện những kết quả “khó tin”, như học sinh hoàn thành 30 câu hỏi chỉ trong vài phút.

Mặc dù không phải kỳ thi bắt buộc, nhiều trường học vẫn khuyến khích học sinh dự thi Vioedu và sử dụng kết quả để khen thưởng, đánh giá phong trào học tập. Ảnh minh họa: BTC Vioedu.

Một phụ huynh chia sẻ rằng con mình học lớp 1, vừa đọc sõi mà trả lời đúng toàn bộ 30 câu tại Đấu trường chỉ trong hơn 4 phút. “Lớp 1 mà đã nhanh được như thế thật ư”, người này đặt câu hỏi.

Phụ huynh này cho rằng với học sinh nhỏ tuổi, chỉ riêng việc đọc hiểu đề bài cũng đã chiếm phần lớn thời gian, nên việc hoàn thành bài thi với tốc độ quá nhanh là dấu hiệu bất thường.

Thực tế này không phải cá biệt. Nhiều phụ huynh cho biết tình trạng tương tự đã diễn ra nhiều năm, với các bảng xếp hạng khối lớp 5 thường xuyên xuất hiện thí sinh đạt điểm tuyệt đối chỉ trong 5–7 phút, thậm chí nhanh hơn.

“Bao nhiêu năm nay đều thế rồi, cùng là đề lớp 5 mà có bạn làm đúng 30 câu trong vòng 7 phút, không hiểu thời gian đó đã kịp đọc hết đề bài hay chưa”, một phụ huynh nêu ý kiến.

Một số người khác thậm chí cho rằng “phụ huynh làm còn không nhanh bằng”, từ đó đặt dấu hỏi lớn về tính thực chất của kết quả.

Bên cạnh nghi vấn về tốc độ làm bài, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài như giáo viên hoặc phụ huynh hỗ trợ nhằm chạy theo thành tích.

“Nhiều nơi giáo viên đứng cạnh làm giúp”, một bình luận cho biết, trong khi người khác nhận xét “bệnh thành tích” đang khiến sân chơi mất đi ý nghĩa ban đầu. Không ít phụ huynh bày tỏ lo lắng khi “không biết con mình đang ở vị trí nào trong một bảng xếp hạng mà kết quả có thể bị can thiệp”.

Dù vậy, sau khi Ban tổ chức vào cuộc xử lý vi phạm, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng cần “làm gắt” để trả lại sự minh bạch cho cuộc thi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tình trạng gian lận không phải mới xuất hiện mà đã tồn tại trong thời gian dài, khiến niềm tin bị bào mòn.

“Tội nghiệp nhất vẫn là những đứa trẻ và phụ huynh”, một người chia sẻ, nhấn mạnh rằng khi kết quả không phản ánh đúng năng lực, chính học sinh là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.