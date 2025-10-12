Patriot tê liệt: Nga nâng cấp tên lửa khiến lá chắn Mỹ ở Ukraine chỉ còn hiệu quả 6%

Hệ thống Patriot Mỹ ở Ukraine giảm hiệu quả chỉ còn 6%. Nga nâng cấp tên lửa Iskander, Kinzhal khiến lá chắn Mỹ gần như tê liệt trước các đợt tấn công.

Các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn các tên lửa Nga được nâng cấp, theo lời Thiếu tướng Igor Romanenko, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông Romanenko cho biết, các hệ thống Patriot do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp cho Kiev đang ngày càng kém hiệu quả trong việc ngăn chặn các đợt tấn công bằng tên lửa của Nga. “Ukraine không có nhiều tổ hợp Patriot, và hiệu quả của chúng đã giảm mạnh từ 42% xuống chỉ còn 6%”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Espreso TV hôm 11/10.

Theo ông Romanenko, nguyên nhân chính là do Nga đã tiến hành nâng cấp phần mềm cho tên lửa Iskander, giúp chúng đạt tốc độ cao hơn và khả năng cơ động tốt hơn khi tiếp cận mục tiêu, khiến hệ thống Patriot gần như không thể phản ứng kịp.

Tuần trước, tờ Financial Times cũng dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây ẩn danh, cho biết các tên lửa Nga hiện có thể bay theo quỹ đạo thông thường rồi bất ngờ đổi hướng lao dốc hoặc thực hiện các động tác né tránh để “làm rối loạn và đánh lừa” radar của Patriot. Tờ báo này cho rằng Nga đã nâng cấp hệ thống Iskander-M trên mặt đất và tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ máy bay, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn bao giờ hết.

Một cựu quan chức Ukraine được Financial Times trích lời mô tả rằng khả năng cơ động mới của các tên lửa Nga là một “yếu tố thay đổi cuộc chơi”. Theo dữ liệu từ Không quân Ukraine, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga từng đạt 37% vào tháng 8, nhưng tụt thê thảm xuống chỉ còn 6% trong tháng 9.

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat hồi tháng 5 cũng từng thừa nhận rằng quỹ đạo của tên lửa Iskander-M “đã được cải tiến và hiện đại hóa”, khiến chúng khó bị phát hiện và đánh chặn hơn.

Phía Nga luôn khẳng định rằng mọi viện trợ quân sự của phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột vô ích, chứ không thể thay đổi kết quả cuối cùng.

Cũng trong ngày thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng của Ukraine – được cho là đòn đáp trả các cuộc tấn công “khủng bố” của Kiev nhằm vào dân thường Nga.

Các cuộc không kích này gây ra mất điện diện rộng ở Kiev, theo truyền thông và quan chức địa phương. Nhiều vùng khác của Ukraine cũng ghi nhận tình trạng mất điện. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng thời tiết mưa và sương mù dày đặc đã khiến các hệ thống phòng không Ukraine không thể hoạt động hiệu quả.

Theo RT