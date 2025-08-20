Ông Trump nói cuộc gặp đầu tiên giữa ông Putin và ông Zelensky "sẽ tốt hơn nếu không có tôi"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên gặp trực tiếp trước khi tính đến một hội nghị thượng đỉnh hòa bình ba bên.

Hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, và ba ngày sau ông đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington. Khác với gợi ý từ một số lãnh đạo châu Âu, ông Trump nhấn mạnh rằng hai bên nên bắt đầu hướng tới một nền hòa bình lâu dài mà không cần điều kiện ngừng bắn trước.

“Tôi đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Putin. Tôi cũng có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky. Và giờ tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ gặp nhau mà không có tôi, chỉ để xem chuyện gì diễn ra, tôi muốn quan sát điều đó”, ông Trump nói trên chương trình radio của Mark Levin hôm 19/8.

“Các bạn biết đấy, họ từng có một mối quan hệ khó khăn, rất tệ, rất tệ. Và giờ chúng ta sẽ xem họ làm được đến đâu, và nếu cần thiết – và có lẽ là cần – thì tôi sẽ tham gia và nhiều khả năng tôi có thể giúp khép lại thỏa thuận”, ông bổ sung.

Ông Zelensky hôm đầu tuần này cũng tuyên bố với báo giới rằng ông sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng với ông Putin.

Trong khi Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận nào về đề xuất mới nhất, ông Putin từng khẳng định hồi đầu năm rằng ông sẵn sàng gặp ông Zelensky trong “giai đoạn cuối” của tiến trình đàm phán. Trợ lý cấp cao của ông Putin, ông Yury Ushakov, hôm 19/8 cũng nhấn mạnh Nga ủng hộ việc tiếp tục “các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine”.