Ông Trump liên tục đăng bài chỉ trích thuyết tận thế AI là "trò lừa đảo"

Gay gắt hơn nữa, ông Trump không chỉ nói AI "chẳng có gì đáng sợ", mà còn gộp chung kịch bản "AI chiếm quyền điều khiển thế giới" hay "robot tận diệt loài người" vào cùng với những "trò lừa đảo biến đổi khí hậu", hồ sơ Nga, và các cuộc điều tra phế truất nhằm vào ông trong nhiệm kỳ đầu.

Ông Trump thậm chí còn tự đặt cho mình một thương hiệu gây chú ý: "Kẻ hủy diệt các trò lừa đảo"! Logic của ông Trump rất vỗ mặt: “Nếu mấy lời dự báo đó mà chính xác thì theo đúng kịch bản đó, tất cả chúng ta giờ này đã chết sạch rồi!".

Ông Trump “xả hỏa lực” về vấn đề quản chặt và giảm tốc AI

Trực tiếp trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump đã tung ra một chuỗi bài đăng liên tiếp được đăng rải rác từ khoảng thời gian sáng đến giữa chiều cùng ngày 14/9, diễn ra ngay trước và trong thời điểm truyền thông đưa tin về cuộc điện đàm giữa ông và CEO Nvidia Jensen Huang tại hội nghị ở Los Angeles. nhắm thẳng vào giới công nghệ và truyền thông.

Dưới đây là nội dung chi tiết từng bài viết cụ thể trong đợt "xả hỏa lực" này:

Trong bài đăng đầu tiên, ông bác bỏ thuyết tận thế và tự nhận mình là "Kẻ hủy diệt trò lừa đảo". Ông viết: "Trò lừa đảo AI chiếm thế giới! Lại một chiêu trò nữa từ cùng những kẻ đã nghĩ ra trò lừa đảo Nga và trò lừa đảo biến đổi khí hậu. Họ nói với bạn rằng Robot và AI sắp thâu tóm tất cả và tiêu diệt nhân loại. Nếu những 'chuyên gia' này đúng thì theo logic của họ, tất cả chúng ta đã chết từ lâu rồi! Tôi là Kẻ hủy diệt trò lừa đảo (Hoax Buster), và tôi nói cho bạn biết: Đây hoàn toàn là một TRÒ LỪA ĐẢO!".

Trong bài đăng thứ hai, ông ví AI như "dầu mỏ mới" và cảnh báo nguy cơ tụt hậu trước Trung Quốc, ông viết: "AI và các Trung tâm dữ liệu không phải là thứ chúng ta nên sợ hãi hay ngăn cấm. Chúng là DẦU MỎ của 20-25 năm tới! Quy mô của nó sẽ lớn hơn cả Internet. Nếu chúng ta tự trói tay mình bằng các quy định quản lý ngớ ngẩn, chúng ta sẽ dâng toàn bộ lợi thế cho Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình vừa khẳng định Trung Quốc sẽ không cản trở AI. Nước Mỹ không thể tự phế võ công!".

Một bài viết của ông Trump trên Truth Social sáng 14/9. Ảnh: CP24.

Trong bài thứ tư, ông công kích các CEO công nghệ đòi siết quản lý. Ông Trump viết: "Trong toàn bộ lịch sử kinh doanh, có bao giờ bạn thấy các nhà lãnh đạo của một ngành công nghiệp lại đi xin Chính phủ ra thêm quy định quản lý siết chặt chính họ chưa? Họ biết rõ những quy định đó sẽ dẫn đến PHÁ SẢN VÀ HỦY HOẠI. Tại sao họ lại làm vậy? Hoặc là họ bị điên, hoặc đây là một trò gian lận để ngăn cản các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn!".

Trong bài thứ tư, ông chỉ trích thủ tục hành chính đẩy doanh nghiệp ra nước ngoài. Ông viết: "Google vừa thông báo chuẩn bị xây dựng hạ tầng khổng lồ tại Phần Lan vì thủ tục cấp phép ở Mỹ quá khó khăn và phiền phức. Thật là một thảm họa! Chúng ta phải chấm dứt tình trạng quan liêu này ngay lập tức. Quản lý thì được, nhưng đuổi đổi mới sáng tạo ra khỏi nước Mỹ là điều TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!".

Trong bài cuối cùng, ông chốt hạ thông điệp thận trọng nhưng không sợ hãi. Ông Trump viết: "Chúng ta sẽ thận trọng? Có, chúng ta sẽ cẩn trọng một chút. Nhưng chúng ta sẽ KHÔNG để sự sợ hãi vô cớ làm dừng lại động cơ kinh tế vĩ đại nhất của nước Mỹ. Robot sẽ không tiếp quản thế giới. Hãy quay lại làm việc và đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại!".

Cùng ngày, ông Trump đã có cuộc điện đàm với CEO Nvidia Jensen Huang. Khi đó, ông Huang đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh công nghệ tại Los Angeles và đã bật luôn loa ngoài cho toàn bộ hội trường cùng nghe trực tiếp những thông điệp từ vị Tổng thống Mỹ.

Ông Trump nói thẳng thừng: "Robot sẽ không chiếm quyền điều khiển mọi thứ, và AI cũng chẳng thể thâu tóm phần còn lại của thế giới. Toàn bộ chuyện này chỉ là một trò lừa đảo!". Cả hội trường ngay lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò.

CEO Nvidia bật loa ngoài khi ông Trump gọi điện lúc đang trên sân khấu hội nghị thượng đỉnh công nghệ tại Los Angeles. Ảnh: Straitstimes.

Nói cách khác, ai làm chủ AI, kẻ đó sẽ nắm quyền chủ động trong cuộc đua kinh tế toàn cầu tiếp theo. Điều ông Trump lo ngại nhất tuyệt nhiên không phải bản thân AI, mà là việc nước Mỹ tự lấy dây buộc chân mình.

Quốc hội Mỹ tìm cách dung hòa

Phó Tổng thống J.D. Vance cũng cho rằng chính phủ cần "quản lý thông minh", nhưng ông lại đặt dấu hỏi lớn trước việc các tập đoàn công nghệ chủ động xin chính phủ tăng cường quản lý. Theo ông, đây rất có thể là một "con ngựa gỗ thành Troy": Bề ngoài là doanh nghiệp tự nguyện xin chịu quản lý, nhưng thực chất lại mượn tay chính quyền để đè bẹp các đối thủ cạnh tranh yếu hơn, nhằm giúp một vài gã khổng lồ thâu tóm toàn bộ thị trường.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ cũng đang chật vật tìm kiếm một con đường dung hòa. Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện John Thune cho rằng nên áp dụng chính sách "quản lý nới tay" (light-touch regulation) — vừa không triệt hạ sáng tạo, vừa phải phòng ngừa các rủi ro thảm họa cực đoan như vũ khí sinh học hay nguy cơ hạt nhân do AI gây ra. Một dự luật quản lý AI lưỡng đảng hiện đang được gấp rút soạn thảo.

Vì vậy, cuộc đại chiến hiện tại không còn dừng lại ở câu chuyện đơn giản là "ủng hộ AI" hay "phản đối AI". Câu hỏi cốt lõi là: Nước Mỹ nên siết dây cương AI chặt đến mức nào? Thả quá lỏng thì nguy cơ mất kiểm soát chực chờ; siết quá chặt thì lại tự tay dâng lợi thế công nghệ cho Trung Quốc.

Theo Chinanews, Sina