Drone chạy pin lập kỷ lục thế giới, linh kiện do quân đội Mỹ tự sản xuất

Một drone chạy pin vừa lập kỷ lục thế giới với thời gian bay 8 giờ 41 phút 43 giây. Đáng chú ý, chiếc máy bay được chế tạo trong nhà máy container di động và sử dụng động cơ do quân đội Mỹ tự sản xuất.

Một mẫu drone chạy bằng pin vừa lập kỷ lục thế giới mới về thời gian bay, khi hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ (sUAS) này hoạt động liên tục hơn 8 giờ trong điều kiện nóng khắc nghiệt của sa mạc.

Điều đáng chú ý là thành tích trên có sự đóng góp của những linh kiện động lực do hệ thống công nghiệp nội bộ của Lục quân Mỹ sản xuất và lắp ráp.

“AMC tự hào cung cấp các giải pháp vật tư nhằm hỗ trợ đổi mới trên toàn bộ hệ sinh thái các hệ thống không người lái”, Đại úy Lee Washburn, sĩ quan liên lạc quân sự của Bộ Tư lệnh Vật tư Lục quân Mỹ (AMC) phụ trách lĩnh vực chế tạo tiên tiến cho sUAS cỡ nhỏ, cho biết.

“Từ việc cung cấp linh kiện cho binh sĩ tại các phòng thí nghiệm đổi mới, đến việc cung cấp cho ngành công nghiệp những giải pháp chuỗi cung ứng sạch nhằm hỗ trợ ưu thế drone, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục tham gia các sự kiện cho phép thể hiện năng lực, đồng thời hoàn thiện linh kiện dành cho lực lượng chiến đấu dựa trên những thử nghiệm thực tế”, ông nói.

Thời gian bay kỷ lục 8 giờ

Trong sự kiện trình diễn Game of Drones 26-2 diễn ra tại Căn cứ Không quân Edwards, California, từ ngày 15 đến 17/7, hai động cơ điện một chiều không chổi than (BLDC) do Tobyhanna Army Depot ở Pennsylvania lắp ráp đã giúp một sUAS thuộc Nhóm 1 đạt thời gian bay kỷ lục.

Chiếc drone duy trì hoạt động trong 8 giờ 41 phút 43 giây, bay khoảng 300 dặm (hơn 480 km) trước khi hạ cánh an toàn.

Thành tích này vượt kỷ lục trước đó khoảng 50 phút.

Đằng sau chuyến bay kéo dài hàng giờ là một quy trình chế tạo nhanh và có sự phối hợp giữa nhiều bên. Theo thông cáo của Lục quân Mỹ, mẫu drone được thiết kế trong chưa đầy 10 phút thông qua các câu lệnh máy tính trên phần mềm hỗ trợ khả năng thích ứng.

Chỉ trong vòng 24 giờ trước thời điểm cất cánh, chiếc máy bay đã được chế tạo ngay bên trong một nhà máy sản xuất dạng container di động, sử dụng các máy in 3D thương mại.

Sau đó, hệ thống được tích hợp hai động cơ không chổi than do Tobyhanna sản xuất cùng một bộ pin do đối tác công nghiệp cung cấp. Toàn bộ chiếc drone được lắp ráp tại chỗ bởi một đội chỉ 3 người.

Cách tiếp cận này cho thấy một hướng đi khác với mô hình phát triển và sản xuất drone truyền thống: thay vì mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng để thiết kế, chế tạo và thử nghiệm một phương tiện mới, các linh kiện có thể được kết hợp nhanh chóng ngay tại nơi cần sử dụng.

Năng lực sản xuất nằm trong hệ thống công nghiệp nội bộ của Lục quân

Sự kiện do nhóm Blue List thuộc Defense Contract Management Agency (DCMA) tài trợ cũng làm nổi bật một thay đổi mang tính chiến lược của quân đội Mỹ: tăng cường khả năng sản xuất trong nước đối với những linh kiện quan trọng.

Bằng cách xây dựng năng lực sản xuất ngay trong hệ thống công nghiệp nội bộ, Lục quân Mỹ đang tìm cách giảm và tiến tới loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài đối với các bộ phận thiết yếu của drone.

“Đây là một cột mốc rất lớn đối với AMC và Tobyhanna, đặc biệt khi chúng tôi vừa khánh thành dây chuyền sản xuất động cơ không chổi than mới vào ngày 30/6”, ông Jon Strzelec, phụ trách chế tạo tiên tiến cho sUAS cỡ nhỏ của AMC, cho biết.

AMC gần đây đã bắt đầu chuyển đổi hệ thống công nghiệp nội bộ để sản xuất và lắp ráp nhiều linh kiện quan trọng dành cho sUAS.

Trong đó, khung drone được sản xuất tại Trung tâm Sản xuất và Công nghệ Liên hợp thuộc Rock Island Arsenal ở Illinois, còn pin được sản xuất tại Red River Army Depot ở Texas.

Một trọng tâm của chương trình là xây dựng năng lực sản xuất nội bộ đủ mạnh để hỗ trợ chính phủ, doanh nghiệp và các đối tác học thuật đáp ứng yêu cầu của DCMA, qua đó giúp các hệ thống và linh kiện đủ điều kiện được đưa vào Blue List, theo thông cáo.

“Game of Drones là bằng chứng cho thấy ngành công nghiệp và chính phủ có thể phối hợp với nhau theo những cách sáng tạo để tạo ra những kết quả đặc biệt”, ông Strzelec nói.

Theo ông, sự kiện cho thấy đúng điều mà Lục quân Mỹ hướng tới: tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp hợp tác với quân đội, qua đó giúp lực lượng này tận dụng năng lực đổi mới và chiều sâu kỹ thuật của khu vực công nghiệp.

Nếu thành công này được nhân rộng, câu chuyện đáng chú ý không chỉ nằm ở việc một chiếc drone chạy pin có thể bay hơn 8 giờ. Quan trọng hơn, Quân đội Mỹ đang thử nghiệm một mô hình trong đó thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp và thử nghiệm drone có thể diễn ra với tốc độ rất cao ngay trong nước — một lợi thế đặc biệt đáng giá khi nhu cầu về drone giá rẻ và dễ sản xuất ngày càng tăng trên chiến trường hiện đại.

Theo IE