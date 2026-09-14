Khoe làm từ thiện 3,8 tỷ đồng, influencer Trung Quốc bị “bóc mẽ” sau một chi tiết

Một influencer Trung Quốc từng nhận hàng chục nghìn lượt tán dương sau khi khoe quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho vùng lũ. Nhưng dữ liệu của Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây lại cho thấy không có khoản tiền nào như vậy.

Một influencer Trung Quốc đang hứng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng sau khi tuyên bố quyên góp 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho hoạt động cứu trợ lũ lụt bị cáo buộc là giả mạo.

Từ tháng 7, những trận mưa lớn do bão gây ra đã tàn phá khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, thiên tai khiến 159 người thiệt mạng.

Ngày 7/9, cư dân mạng bắt đầu cáo buộc một influencer trên nền tảng RedNote có tên Anlan đã làm giả bằng chứng quyên góp cứu trợ lũ ở Quảng Tây. Nhiều người chia sẻ ảnh chụp màn hình được cho là biên nhận khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ của người này trong phần bình luận.

Anlan, người chưa công khai giới tính cũng như danh tính thật, từng đăng hình ảnh được cho là bằng chứng cho thấy tài khoản này đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây vào ngày 17/7.

Bài đăng đi kèm dòng chú thích: “Đóng góp chút sức nhỏ bé cho công cuộc tái thiết sau thảm họa”.

Bài viết nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt thích cùng nhiều lời khen ngợi dành cho “lòng tốt” của Anlan. Chỉ trong vài ngày, tài khoản này đã thu hút hơn 31.000 người theo dõi.

Tuy nhiên, khi hãng SCMP liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây, tổ chức này cho biết không nhận được bất kỳ khoản quyên góp cá nhân nào trị giá 1 triệu nhân dân tệ vào ngày 17/7.

Thay vào đó, dữ liệu của tổ chức cho thấy trong ngày hôm đó có một số khoản quyên góp chỉ 1 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3.800 đồng.

Tên của một người quyên góp trong số này trùng với tên xuất hiện trên ảnh chụp màn hình mà Anlan đăng tải. Tuy nhiên, thông tin tài khoản ngân hàng lại không khớp với những dữ liệu mà Anlan công khai. Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ không thể xác nhận liệu Anlan có phải người thực hiện bất kỳ khoản quyên góp 1 nhân dân tệ nào nói trên hay không.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây cũng cho biết toàn bộ dữ liệu quyên góp đều được công khai trên website chính thức của tổ chức.

Sau đó, nền tảng mạng xã hội đã đình chỉ tài khoản của Anlan. Tính đến thời điểm bài viết được đăng, Anlan chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ SCMP.

Hội Chữ thập đỏ Quảng Tây cho biết vẫn đang theo dõi vụ việc và chưa có thêm bình luận.

Làm giả bằng chứng từ thiện có thể gặp rắc rối pháp lý

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo việc làm giả hồ sơ quyên góp hoặc tuyên bố sai sự thật về việc đóng góp cho hoạt động từ thiện có thể dẫn tới những hậu quả pháp lý.

Ông Ma Junzhe, luật sư tại Công ty Luật Zheqing ở Quảng Đông, cho rằng những cam kết quyên góp công khai có thể tạo ra nghĩa vụ pháp lý và trong một số trường hợp có thể bị yêu cầu thực hiện thông qua các biện pháp pháp luật.

Đây cũng không phải trường hợp cá biệt tại Trung Quốc.

Năm 2023, doanh nhân Wu You từng bị chính trường cũ kiện vì không thực hiện cam kết quyên góp 11 triệu nhân dân tệ cho quỹ của trường. Sau đó, Wu bị xếp vào danh sách người mắc nợ không trung thực và phải chịu các hạn chế đối với những khoản chi tiêu có giá trị lớn.

Luật sư Ma cho biết thêm, nếu hành động của Anlan được xác định là lợi dụng một sự kiện công ích để đánh bóng tên tuổi, hoặc liên quan đến việc làm giả chứng từ quyên góp có đóng dấu chính thức, cảnh sát có thể áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, bao gồm phạt tiền và thậm chí tạm giữ.

“Lòng tốt thật sự không cần phô ra”

Phản ứng trên mạng xã hội cho thấy điều khiến nhiều người lo ngại không chỉ là một tài khoản có thể đã dựng lên hình ảnh làm từ thiện, mà còn là tác động của những vụ việc như vậy đối với niềm tin của cộng đồng.

Một người dùng cảnh báo những vụ việc tương tự có thể khiến công chúng ngày càng nghi ngờ cả những hoạt động từ thiện thực sự.

“Xã hội cần khiến cái giá phải trả cho hành vi gian dối cao hơn. Chỉ khóa tài khoản là chưa đủ; Anlan phải chịu hậu quả”, một người dùng viết.

Một người khác chia sẻ: “Tôi vẫn là sinh viên, thu nhập duy nhất đến từ việc dạy thêm, nhưng mỗi tháng tôi vẫn quyên góp 50 nhân dân tệ cho một quỹ hỗ trợ trẻ em nông thôn. Lòng tốt thật sự không cần phải phô ra”.

Vụ việc một lần nữa cho thấy trong thời đại mạng xã hội, một ảnh chụp màn hình có thể giúp một người nhanh chóng xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt hàng chục nghìn người, nhưng cũng có thể trở thành bằng chứng chống lại chính họ nếu thông tin phía sau không thể kiểm chứng.

Theo SCMP