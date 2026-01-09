Volvo triệu hồi hơn 400.000 xe do lỗi hệ thống camera chiếu hậu

Theo thông tin từ Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ, lỗi này có thể làm gián đoạn khả năng hiển thị hình ảnh phía sau gây nguy hiểm cho người lái khi lùi xe.

Đáng chú ý đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm các mẫu xe này bị triệu hồi vì lỗi tương tự. Đợt thu hồi lần này bao gồm các dòng xe XC40 được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Phía công ty cho biết lỗi mới phát hiện lần này có bản chất khác biệt so với sự cố hồi tháng năm năm ngoái nhưng lại gây ra những lỗi giống hệt trên màn hình điều khiển. Sự lặp lại này cho thấy những thách thức phức tạp trong việc quản lý phần mềm trên các dòng xe hiện đại.

Để khắc phục tình trạng trên Volvo khẳng định sẽ tiến hành cập nhật phần mềm hoàn toàn miễn phí cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng. Chủ sở hữu xe có thể đưa phương tiện đến các đại lý ủy quyền để được xử lý trực tiếp hoặc lựa chọn phương thức cập nhật từ xa thông qua mạng không dây dự kiến sẽ được triển khai trong vài tuần tới.

Việc sử dụng công nghệ cập nhật qua mạng giúp hãng nhanh chóng sửa lỗi mà không yêu cầu khách hàng phải di chuyển đến xưởng dịch vụ, qua đó giảm thiểu tối đa sự bất tiện. Đại diện Volvo trả lời hãng tin Reuters rằng họ đang nỗ lực hoàn thiện các đoạn mã sửa lỗi cuối cùng để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định nhất. Sự cố này diễn ra trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn về camera lùi đang được cơ quan chức năng Mỹ giám sát vô cùng chặt chẽ nhằm giảm thiểu tai nạn va chạm phía sau.

Dù số lượng xe bị triệu hồi là khá lớn nhưng phía Volvo cho biết chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương vong nào liên quan trực tiếp đến lỗi camera này. Tuy nhiên việc liên tục phải thực hiện các đợt thu hồi diện rộng đối với cùng một mẫu xe có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng về độ tin cậy của hệ thống hỗ trợ lái.

Các chuyên gia an toàn giao thông nhận định rằng khi các tính năng điện tử trở nên phổ biến thì việc phát sinh lỗi phần mềm là điều khó tránh khỏi nhưng quan trọng là khả năng phản ứng và xử lý kịp thời của nhà sản xuất. Hiện tại Volvo vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo mọi phương tiện xuất xưởng đều đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn kỹ thuật nghiêm ngặt nhất tại thị trường Mỹ.

Theo Reuters