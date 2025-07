Doanh thu của TikTok năm 2024 tăng 42,8%, đạt 23 tỷ USD

Mặc dù phải đối mặt với những bất ổn do địa chính trị gây ra, TikTok vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

TikTok hiện đã có mặt tại hơn 150 quốc gia, hỗ trợ hơn 75 ngôn ngữ. Tính đến năm 2024, TikTok đã có hơn 1,5 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Đây là nền tảng ưa thích của giới trẻ (Gen Z, Millennials) và cũng ngày càng hấp dẫn với các thương hiệu, nhà sáng tạo nội dung và thương mại điện tử.

Theo phóng viên báo Đô thị Phương Nam, báo cáo “TikTok App Report” do Business of Apps (Anh) công bố cho thấy: doanh thu của TikTok năm 2024 tăng 42,8% so với cùng kỳ, đạt 23 tỷ USD. Nhờ đó, TikTok đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành ứng dụng mạng xã hội có doanh thu lớn thứ tư toàn cầu, chỉ xếp sau Facebook, Instagram và YouTube.

Thành tích ấn tượng này cũng được phản ánh trong hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty mẹ ByteDance. Theo báo cáo, mặc dù tăng trưởng lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận của ByteDance năm 2024 có dấu hiệu chững lại, nhưng doanh thu từ hoạt động quốc tế (chủ yếu do TikTok đóng góp) vẫn tăng trưởng mạnh tới 63% so với cùng kỳ, chiếm 1/4 tổng doanh thu của ByteDance – mức cao nhất từ trước đến nay.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ đã khiến TikTok trở thành ứng dụng mạng xã hội có doanh thu lớn thứ tư toàn cầu. Ảnh: STCN.



Xét về cơ cấu doanh thu của TikTok, quảng cáo thương mại vẫn là động lực tăng trưởng chính, bên cạnh đó mảng thương mại điện tử (TikTok Shop) cũng trở thành nguồn thu quan trọng.

Tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trên TikTok đã vượt 30 tỷ USD, trong đó khu vực Đông Nam Á đang là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Về phương diện người dùng và thị trường khu vực, TikTok tiếp tục có những điểm sáng. Báo cáo chỉ ra rằng, dù TikTok vẫn đối mặt với sự bất định tại thị trường Mỹ, số lượng người dùng tại đây không sụt giảm; đồng thời quy mô người dùng toàn cầu vẫn tiếp tục tăng.

Tại Anh và Australia, TikTok cũng đạt kết quả ấn tượng: Doanh thu TikTok tại Anh năm 2024 tăng 50%, tại Australia, TikTok đạt doanh thu gần 680 triệu AUD (tương đương 440 triệu USD), lợi nhuận tăng gấp ba lần.

TikTok là một nền tảng mạng xã hội chia sẻ video ngắn, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và đăng tải các video có độ dài từ vài giây đến vài phút, thường kèm theo âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, bộ lọc và các công cụ tương tác. Ứng dụng này nổi bật nhờ thuật toán đề xuất mạnh mẽ, giúp cá nhân hóa nội dung theo thói quen xem của từng người dùng.

Bất chấp những rủi ro chính trị và pháp lý, TikTok vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại các thị trường quốc tế – từ Đông Nam Á đến châu Âu và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái doanh thu của ByteDance.