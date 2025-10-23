Ông Trump khẩu chiến với lãnh đạo Colombia sau đòn tấn công "tàu ma túy" khiến 5 người chết

Khủng hoảng ngoại giao Mỹ–Colombia leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump gọi lãnh đạo Colombia Gustavo Petro là “tên du côn” và ra lệnh không kích hai tàu buôn ma túy ở Thái Bình Dương, khiến 5 người chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro đã công khai khẩu chiến dữ dội hôm 22/10, ngay sau khi Mỹ thông báo tiến hành hai cuộc không kích vào các tàu bị nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ông Trump gọi ông Petro là “tên du côn” (thug) và ám chỉ ông là một “tay buôn ma túy đang kéo đất nước mình đến bờ vực sụp đổ”, khiến nhà lãnh đạo cánh tả Colombia phản ứng dữ dội: “Tôi sẽ tự bảo vệ mình bằng pháp lý, với các luật sư Mỹ”.

Nhà Trắng cũng tuyên bố cắt viện trợ quân sự quan trọng cho Bogotá, trong khi ông Trump cảnh báo ông Petro “hãy cẩn thận”. Ngoại trưởng Marco Rubio thậm chí gọi Tổng thống Colombia là “kẻ điên loạn” (lunatic).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo hai cuộc tấn công trên biển – một diễn ra hôm thứ Tư và một hôm trước đó – đồng thời đăng các đoạn video cho thấy các con tàu bốc cháy dữ dội.

“Cũng như Al-Qaeda từng phát động chiến tranh với đất nước chúng ta, các băng đảng ma túy đang tiến hành chiến tranh chống lại biên giới và nhân dân Mỹ. Sẽ không có nơi trú ẩn hay sự tha thứ – chỉ có công lý”, ông Hegseth viết.

Theo Lầu Năm Góc, các cuộc không kích này diễn ra trong vùng biển quốc tế, nâng tổng số vụ tấn công kiểu này lên ít nhất 9 vụ, khiến 37 người chết – tất cả đều được cho là nằm trong chiến dịch “chống ma túy” của Mỹ. Trước đó, các vụ tấn công chỉ diễn ra ở vùng biển Caribe.

Danh tính các tàu bị tấn công – gồm 8 tàu và 1 tàu bán ngầm – vẫn chưa được công bố. Một số trong đó bị phá hủy gần bờ biển Venezuela, trong khi ít nhất 1 tàu xuất phát từ Trinidad & Tobago và 1 từ Colombia, theo lời người thân của các nạn nhân nói với AFP.

Washington triển khai máy bay tàng hình và tàu chiến hải quân trong chiến dịch mà họ mô tả là “nỗ lực chống ma túy”, song vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị tiêu diệt thực sự là buôn lậu.

Lầu Năm Góc báo cáo trước Quốc hội rằng Mỹ hiện “đang trong tình trạng xung đột vũ trang” với các băng nhóm ma túy Mỹ Latinh, xem chúng như “tổ chức khủng bố” và mô tả các nghi phạm buôn lậu là “chiến binh phi pháp”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế cảnh báo các vụ tiêu diệt tóm tắt như vậy là “bất hợp pháp”, ngay cả khi các mục tiêu thực sự là tội phạm ma túy.

Căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng: Colombia đã triệu hồi đại sứ tại Washington về nước, còn Venezuela cáo buộc Mỹ “âm mưu lật đổ” Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Maduro tuyên bố nước mình sở hữu 5.000 tên lửa phòng không vác vai do Nga sản xuất để đối phó với lực lượng Mỹ.

Colombia đã hợp tác với Washington suốt nhiều thập kỷ nhằm kiềm chế hoạt động sản xuất ma túy, vốn nằm trong tay các nhóm bán quân sự, băng đảng và du kích có nguồn tài chính hùng hậu.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi rõ rệt kể từ khi ông Trump và ông Petro lên nắm quyền, và trở nên đặc biệt căng thẳng trong những tuần gần đây khi Washington mở rộng chiến dịch tấn công chống ma túy.

“Không thể chấp nhận những lời đe dọa và cáo buộc vô căn cứ như vậy”, Đại sứ Colombia tại Mỹ Daniel Garcia-Pena nói với AFP sau khi bị triệu hồi về Bogota để “tham vấn khẩn cấp”. “Chúng ta đang đối mặt với một chính phủ Mỹ đang muốn thay đổi toàn bộ cách tiếp cận trong quan hệ quốc tế, nơi mà sự bất định dường như đóng vai trò trung tâm”.

“Ở đây đang bị đe dọa là một mối quan hệ lịch sử kéo dài hơn 200 năm, mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Colombia”, ông Garcia-Pena nhấn mạnh.

