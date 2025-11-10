Cuộc đối đầu ngân sách giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa khiến Mỹ đình trệ hơn 5 tỷ USD hợp đồng xuất khẩu vũ khí cho NATO, nhiều lô hàng trong số này dự kiến chuyển tiếp cho Ukraine.

Theo trang Axios, tình trạng bế tắc chính trị tại Washington đang khiến hơn 5 tỷ USD hợp đồng xuất khẩu vũ khí của Mỹ sang các nước NATO ở châu Âu bị đình trệ, trong đó nhiều lô hàng dự kiến được chuyển tiếp cho Ukraine.

Cuộc đối đầu ngân sách kéo dài giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa suốt 40 ngày, trở thành kỳ đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này.

“Mọi việc thực sự đang gây tổn hại nghiêm trọng cho cả các đồng minh, đối tác và ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ trong việc cung cấp các năng lực chiến lược ra nước ngoài”, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Axios hôm 9/11.

Theo nguồn tin này, hơn 5 tỷ USD vũ khí xuất khẩu – bao gồm tên lửa không đối không AMRAAM, hệ thống phóng loạt HIMARS và nhiều loại khí tài khác dành cho các nước NATO châu Âu – đã bị ảnh hưởng.

Quan chức này không tiết lộ điểm đến cuối cùng của các lô hàng, song Axios cho biết nhiều vũ khí Mỹ bán cho các đồng minh NATO thường được chuyển tiếp cho Kiev.

Nguyên nhân chính của sự chậm trễ đến từ việc quốc hội chưa phê duyệt kịp thời, trong khi vụ phụ trách đối ngoại của Bộ Ngoại giao – cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo các thương vụ vũ khí – hiện chỉ hoạt động với 25% nhân sự do chính phủ đóng cửa.

Bên cạnh đó, theo The Telegraph, đàm phán giữa Washington và Kiev về các đợt viện trợ vũ khí tiếp theo cũng bị tạm dừng kể từ khi chính phủ Mỹ rơi vào bế tắc tài chính.

Tổng thống Donald Trump gần đây nhiều lần thúc giục các quốc gia NATO ở châu Âu chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine, thông qua việc mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

“Chúng ta gửi vũ khí cho NATO, và NATO sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí cho số vũ khí đó”, ông Trump tuyên bố hồi đầu năm, sau khi các thành viên châu Âu của liên minh quân sự này cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP.

Về phần mình, Nga từ lâu đã lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này khiến các nước đó trở thành bên tham chiến trong một cuộc “chiến tranh ủy nhiệm” do NATO dẫn đầu. Moscow khẳng định, việc tiếp tục bơm vũ khí chỉ kéo dài xung đột chứ không thể thay đổi kết cục chiến tranh.

Theo RT