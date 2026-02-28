Ông Trump gửi "tối hậu thư" cho IRGC: Lực lượng này là gì?

“Tôi nói với các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, các lực lượng vũ trang và toàn bộ lực lượng cảnh sát rằng các vị phải hạ vũ khí và sẽ được miễn trừ hoàn toàn, hoặc ngược lại, sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong bài phát biểu của mình, khi ông công bố một chiến dịch “lớn” tại Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cánh tinh nhuệ của quân đội Iran, đã bảo vệ chính quyền Iran suốt nhiều thập niên. Tổ chức này có nhiệm vụ chống lại các đối thủ ở nước ngoài, giải quyết các vấn đề an ninh trong nước. Dưới đây là những điều cần biết về lực lượng này.

IRGC là gì và ra đời như thế nào?

IRGC tồn tại để “bảo vệ” chế độ thần quyền. Sau khi vị quân chủ cuối cùng của Iran bị lật đổ năm 1979, nhiều nhóm bán quân sự từng góp phần thúc đẩy sự sụp đổ của ông đã hợp nhất lại thành IRGC. Lực lượng này từng chống lại các nỗ lực ban đầu nhằm sáp nhập vào quân đội chính quy và đã củng cố quyền lực của mình khi được triển khai trong Chiến tranh Iran–Iraq những năm 1980.

Ngày nay, đây là nhánh quyền lực nhất trong quân đội Iran, hoạt động độc lập với quân đội chính quy. Với quân số ước tính từ 150.000 đến 190.000 binh sĩ, IRGC có lực lượng lục quân, hải quân, không quân và một nhánh tình báo riêng, đồng thời đã ăn sâu vào nền kinh tế dân sự của Iran.

Lực lượng Quds là gì?

Lực lượng Quds là đơn vị viễn chinh bao gồm những chiến binh tinh nhuệ nhất của IRGC. Ban đầu, đơn vị này được giao phụ trách các hoạt động ở nước ngoài, bắt đầu với việc hỗ trợ Hezbollah tại Lebanon. Sau đó, lực lượng này đã hậu thuẫn nhiều tác nhân phi nhà nước ở Trung Đông, từ Hamas tại Gaza đến lực lượng Houthi ở Yemen và thậm chí cả Taliban tại Afghanistan trong thập niên 1990.

Basij là gì?

Basij – một trong năm nhánh của IRGC – hoạt động tương tự lực lượng cảnh sát: hiện diện công khai, ở cấp độ đường phố và trong nước. Trong tiếng Ba Tư, “Basij” có nghĩa là “huy động”.

Đây là một lực lượng tình nguyện tuyển mộ thành viên trên khắp cả nước, thường đến từ các tầng lớp nghèo hơn và có xu hướng bảo thủ. Nhiệm vụ của Basij là củng cố chế độ trong nước và thực thi các chuẩn mực đạo đức Hồi giáo trong xã hội.

Theo CNN