Ông Trump gây sốc khi tuyên bố hủy 92% sắc lệnh thời ông Biden vì… ký bằng máy

Ông Donald Trump tuyên bố hủy mọi sắc lệnh do ông Joe Biden ký bằng autopen, cho rằng việc dùng thiết bị này là “trái phép”. Tranh cãi pháp lý nổ ra khi Bộ Tư pháp mở cuộc rà soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang hủy toàn bộ các sắc lệnh hành pháp mà người tiền nhiệm Joe Biden đã ký bằng autopen – thiết bị tự động tái tạo chữ ký. Ông Trump công bố quyết định trên mạng xã hội Truth Social, gọi việc sử dụng thiết bị này là trái pháp luật và khẳng định ông Biden chưa từng cho phép dùng nó.

Ông Trump nhiều lần lập luận rằng ông Biden trong những tháng cuối nhiệm kỳ đã suy giảm khả năng và không còn tự mình đưa ra các quyết sách quan trọng. Ông cũng cáo buộc rằng một số trợ lý có thể đã dùng autopen để giả mạo chữ ký ông Biden trong các văn bản mà bản thân cựu tổng thống không trực tiếp xem xét.

“Bất kỳ tài liệu nào được Joe Biden ‘ngủ gật’ ký bằng autopen – chiếm khoảng 92% tổng số – đều bị hủy bỏ và không còn hiệu lực”, ông Trump viết.

“Autopen không được phép sử dụng nếu không có sự phê chuẩn cụ thể của Tổng thống Mỹ”, ông Trump nói thêm. Ông khẳng định đang hủy mọi sắc lệnh hành pháp không do chính tay ông Biden ký, vì “những người vận hành autopen đã làm điều đó một cách bất hợp pháp”.

Ông Trump cũng cảnh báo sẽ có hậu quả pháp lý nếu ông Biden tuyên bố mình đã phê chuẩn các văn bản đó.

Autopen từng được sử dụng bởi các tổng thống cả thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa khi họ không thể ký trực tiếp. Một ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp Mỹ năm 2005 đã khẳng định tính hợp lệ của các văn bản được ký bằng autopen khi có sự ủy quyền của tổng thống.

Việc ông Biden sử dụng quyền ân xá vào cuối nhiệm kỳ cũng từng gây tranh cãi sau khi ông công bố một loạt lệnh ân xá và giảm án. Các nhà phê bình nói một số quyết định có dấu hiệu vội vàng, trong khi ông Trump lập luận rằng chúng “không hợp lệ” nếu được ký bằng autopen mà không có giám sát trực tiếp từ ông Biden. Cựu Tổng thống khẳng định ông đã tự phê duyệt mọi hành động của mình.

Các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng trong khi một tổng thống có thể hủy sắc lệnh của người tiền nhiệm, thì không có cơ chế nào để đảo ngược các lệnh ân xá một khi chúng đã được ban hành.

Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát việc ông Biden sử dụng autopen. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi xác nhận vấn đề hiện đang được xem xét. Ủy ban cho biết họ không thể tìm thấy tài liệu chứng minh rằng ông Biden đã ủy quyền sử dụng thiết bị này cho mọi văn bản được ký.

Trước đó trong năm, ông Trump đã thay thế chân dung ông Biden trong Nhà Trắng bằng… một bức ảnh autopen.

Theo RT