Ông Trump ân xá hai con gà tây, kèm màn trêu chọc đối thủ và tái ký lệnh của ông Biden

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump ân xá hai gà tây Gobble và Waddle trong Lễ Tạ ơn, đồng thời công kích ông Chuck Schumer, bà Nancy Pelosi, và tái ân xá hai con gà mà ông Joe Biden từng ký.

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã ân xá hai con gà tây lông trắng khổng lồ có tên Gobble và Waddle, giúp chúng thoát khỏi việc trở thành món ăn trên bàn tiệc Lễ Tạ ơn, đồng thời nâng tổng số lệnh ân xá trong nhiệm kỳ này lên hơn 1.600.

Hai chú gà tây, mỗi con nặng hơn 50 pound (23 kg), được nuôi tại một trang trại ở North Carolina và đã dành đêm trước buổi lễ trong những chiếc giường sang trọng tại khách sạn Willard InterContinental gần Nhà Trắng.

Tham gia truyền thống thường niên bắt đầu từ thời Tổng thống ông George H.W. Bush vào năm 1989, ông Trump đùa rằng ban đầu ông muốn đổi tên hai con gà tây thành Chuck và Nancy, ám chỉ hai đối thủ đảng Dân chủ – Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

“Nhưng rồi tôi nhận ra rằng như thế thì tôi đã không ân xá chúng”, ông Trump nói trong sự kiện diễn ra tại Vườn Hồng. “Tôi sẽ không bao giờ ân xá hai người đó”.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã ban hành lệnh ân xá cho nhiều đồng minh liên quan đến nỗ lực đảo ngược thất bại bầu cử năm 2020, cũng như khoảng 1.500 người dính líu đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Giữa lúc các vấn đề chi phí sinh hoạt chiếm sóng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm sau, ông Trump nhắc lại rằng bữa tiệc Lễ Tạ ơn năm nay sẽ “dễ chịu hơn về giá” đối với người Mỹ.

Ông dẫn lại một nghiên cứu của Walmart cho thấy chi phí bữa ăn giảm 25% so với năm ngoái, dù đã điều chỉnh một số món để tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, khảo sát hàng năm của Liên đoàn Nông nghiệp Mỹ (American Farm Bureau Federation) tuần trước đưa mức tiết kiệm là 5%, với tổng chi phí 55,18 USD.

Ông Trump cũng tái ân xá Peach và Blossom, hai con gà tây đã được cựu Tổng thống ông Joe Biden miễn xá năm ngoái. Trong một đòn công kích tiếp diễn, ông Trump tuyên bố vô căn cứ rằng những lệnh ân xá đó “không hợp lệ” vì người tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ đã sử dụng thiết bị ký tự động.

Theo Liên đoàn Gà tây Quốc gia, hai con gà tây được ân xá hôm 25/11 sẽ sống quãng đời còn lại tại trường cao đẳng nông nghiệp của Đại học Bang North Carolina.

Theo Reuters