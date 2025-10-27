Tạp chí Time “toát mồ hôi” vì ông Trump: Bìa mới được công bố sau một lời phàn nàn

Tạp chí Time phải thay đổi bìa số ra ngày 10/11 sau khi ông Donald Trump công khai chỉ trích bức ảnh gốc là “tệ nhất mọi thời đại”. Ông cho rằng mái tóc mình “bị làm biến mất” và bức ảnh trông kỳ dị.

Tạp chí Time vừa công bố bìa mới cho ấn bản ra ngày 10/11, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích dữ dội hình ảnh ban đầu được sử dụng.

Ấn bản thứ hai, ra mắt đầu tuần này, gắn với bài phỏng vấn ông Trump về vai trò của ông trong việc làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Gaza và Israel. Trong khi bức ảnh gốc thể hiện ông Trump ngước nhìn lên bầu trời với dòng chữ “His Triumph” (Chiến thắng của ông), thì bìa mới mô tả ông trong tư thế chắp tay dưới cằm, ngồi tại bàn làm việc ở Nhà Trắng, kèm dòng phụ đề “Trump’s World” (Thế giới của Trump).

Bức ảnh đầu tiên được công bố ngày 14/10, và ngay trong đêm, vào lúc 1 giờ 36 sáng (giờ miền Đông nước Mỹ), ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social lời phàn nàn gay gắt:

“Tạp chí Time viết một bài khá tốt về tôi, nhưng bức ảnh thì có thể là tồi tệ nhất mọi thời đại! Họ ‘làm biến mất’ mái tóc của tôi, rồi đặt thứ gì đó lơ lửng trên đầu trông như một chiếc vương miện nhỏ xíu. Thật kỳ quặc! Tôi vốn không thích chụp ảnh từ góc dưới, nhưng đây đúng là bức hình siêu tệ, đáng bị bêu tên. Họ đang làm cái gì vậy, và vì sao?”.

Mối duyên dài giữa ông Trump và Time

Ông Trump có mối quan hệ lâu năm với Time – cả với tư cách là nhân vật chính lẫn độc giả. Theo tạp chí, tính đến tháng 12/2024, ông đã xuất hiện trên hơn 40 trang bìa, chỉ xếp sau hai tổng thống Mỹ khác là Ronald Reagan và Richard Nixon.

Tuy nhiên, con số này không bao gồm những bìa giả từng được treo trong “ít nhất năm câu lạc bộ golf” của ông, với dòng tít “Trump đang thắng thế trên mọi mặt trận… kể cả truyền hình!”. Sau khi tờ Washington Post phanh phui vụ việc, Time đã yêu cầu ông Trump gỡ bỏ những bức bìa này. Dù vậy, hiện vẫn còn nhiều bản bìa thật được treo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Tạp chí Time cũng từng vinh danh ông Trump là Nhân vật của Năm (Person of the Year) vào hai năm 2016 và 2024.

Bức ảnh gây tranh cãi

Trước khi bìa đầu tiên được phát hành, ông Marc Benioff, CEO của Salesforce và cũng là chủ sở hữu của Time, đã khiến dư luận chú ý khi nói với tờ New York Times rằng ông “hoàn toàn ủng hộ” việc triển khai quân liên bang tới San Francisco và cho rằng ông Trump “đang làm rất tốt”.

Theo trang The Daily Beast, bức ảnh mới của nhiếp ảnh gia Stephen Voss, chụp ông Trump tại Washington D.C., được cho là lấy cảm hứng từ bức ảnh năm 1963 của Arnold Newman về doanh nhân Đức Alfried Krupp – người từng bị kết án là tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã – đăng trên Newsweek.

Time lập tức bác bỏ cáo buộc này. Đại diện tạp chí khẳng định: “Không có bất kỳ mối liên hệ nào, và những tuyên bố ngược lại hoàn toàn sai sự thật. Các ý tưởng cho buổi chụp lấy cảm hứng từ những bức chân dung Tổng thống trong Nhà Trắng trước đây, bao gồm cả các bìa cũ của Time. Việc thổi phồng những đồn đoán trên mạng xã hội là hành động vô trách nhiệm và góp phần lan truyền thông tin sai lệch”.

Theo Yahoo News