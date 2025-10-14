"Họ làm tóc tôi biến mất": Ông Trump nổi đóa vì bìa tạp chí Time

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt ảnh bìa tạp chí TIME mô tả ông với “vương miện nhỏ trôi lơ lửng” dù bài viết ca ngợi vai trò của ông trong thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra không hài lòng với bức ảnh bìa mới nhất của tạp chí Time, dù bài viết kèm theo ca ngợi vai trò của ông trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas.

Ấn bản ra ngày 13/10 của tạp chí Time mô tả thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza là “chiến thắng của ông Trump”, với hình ảnh chụp ông từ góc thấp, tạo hiệu ứng uy nghi. Dù thừa nhận rằng bài viết bên trong là “khá tích cực”, ông Trump lại chỉ trích gay gắt bức ảnh bìa trên nền tảng Truth Social vào sáng 14/10, nói rằng đây “có thể là bìa Time tệ nhất mọi thời đại”.

“Họ ‘làm biến mất’ mái tóc của tôi, rồi đặt lên đầu một thứ trông như vương miện đang trôi lơ lửng – mà lại rất nhỏ. Thật kỳ quặc!”, ông Trump viết.

Ảnh ông Trump được lên trang bìa tạp chí Time. Ảnh: Time.

Ông Trump từ lâu đã thường xuyên cáo buộc truyền thông Mỹ thiên vị, cho rằng phần lớn các bản tin đều tập trung vào việc chỉ trích ông thay vì phản ánh thành tựu trong nhiệm kỳ của ông.

Thỏa thuận ngừng bắn được thông qua tại hội nghị quốc tế ở Ai Cập hôm đầu tuần nhằm chấm dứt xung đột bùng phát kể từ cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng hồ sơ ngoại giao của ông kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 xứng đáng với giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, giải thưởng năm nay đã thuộc về chính trị gia đối lập ở Venezuela, bà Maria Corina Machado.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng nhận xét rằng các sáng kiến hòa bình của ông Trump là “chân thành và không thể phủ nhận”, bày tỏ hy vọng những nỗ lực trung gian của Washington có thể giúp giải quyết xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Theo RT