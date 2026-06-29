Tổng thống Putin: Nga có đủ nguồn lực và ý chí để chống lại sức ép từ phương Tây

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga có đủ nguồn lực, phương tiện và ý chí chính trị để chống lại mọi sức ép từ phương Tây, cam kết đưa kinh tế Nga lên tầm công nghệ mới.

Thế giới trong thời kỳ biến động

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có đủ nguồn lực, phương tiện và ý chí chính trị để đối phó với mọi nỗ lực nhằm kiềm chế nước này, đồng thời cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn biến đổi sâu sắc cả về địa chính trị lẫn kinh tế.

Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất ở Moscow ngày 28/6, ông Putin đề cập hàng loạt vấn đề từ tình hình quốc tế, xung đột Ukraine, an ninh quốc gia cho tới định hướng phát triển lâu dài của Nga. Đại hội diễn ra trước cuộc bầu cử quốc hội Nga dự kiến tổ chức vào tháng 9.

Theo nhà lãnh đạo Nga, toàn thế giới đang trải qua một giai đoạn "chuyển đổi mang tính nền tảng và hệ thống", thể hiện qua việc các cuộc xung đột khu vực liên tiếp bùng phát cùng với sự phân mảnh ngày càng sâu sắc trong hợp tác quốc tế.

Ông cho rằng ngày càng xuất hiện nhiều rào cản nhân tạo mới ảnh hưởng tới kinh tế, công nghệ, khoa học, văn hóa, thể thao và cả các hoạt động hợp tác nhân đạo giữa các quốc gia.

Chiến sự Ukraine và sức ép từ phương Tây

Ông Putin nhận định sức ép mà phương Tây áp đặt lên Nga đã đạt mức "chưa từng có tiền lệ". Tuy nhiên, theo ông, các nước phương Tây vẫn không thể đạt được mục tiêu gây ra một "thất bại chiến lược" đối với Moscow, trong khi những nỗ lực nhằm làm mất ổn định nước Nga từ bên trong cũng đều không mang lại kết quả.

"Vì vậy, họ tiếp tục hậu thuẫn chính quyền Kiev, coi đó là công cụ để chống lại Nga mà không hề quan tâm tới người dân Ukraine", ông nói.

Tổng thống Nga cũng cho rằng khi quân đội Ukraine liên tiếp gặp khó khăn trên các mặt trận, Kiev đã chuyển sang sử dụng những biện pháp mà Moscow gọi là "khủng bố", bao gồm các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời công khai tuyển mộ người để tiến hành các vụ tấn công khủng bố bên trong lãnh thổ Nga.

Theo ông Putin, các nước phương Tây đang "làm ngơ" trước những hành động này của Kiev.

An ninh quốc gia

Đề cập tới các lệnh trừng phạt mới từ phương Tây, ông Putin khẳng định Nga đang "tự tin đẩy lùi" mọi nỗ lực nhằm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt là "phi pháp", đồng thời nhấn mạnh Moscow có đầy đủ nguồn lực, công cụ và ý chí chính trị để vượt qua sức ép.

"Chúng tôi có đủ nguồn lực, phương tiện và ý chí chính trị. Không ai nên nghi ngờ điều đó", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Theo ông, mục tiêu quan trọng nhất là bảo đảm an ninh cho nước Nga, người dân Nga cũng như biên giới quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Bảo đảm tương lai của nước Nga

Ông Putin cam kết sẽ đưa nền kinh tế Nga bước sang một trình độ công nghệ hoàn toàn mới, tạo thêm nhiều việc làm hiện đại với thu nhập cao, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước cũng như những ngành công nghiệp tiên tiến có vai trò bảo đảm chủ quyền và vị thế dẫn đầu của Nga.

Ông cũng ủng hộ việc xây dựng thêm nhà ở, đường sá và các công trình hạ tầng mới, đồng thời tán thành các đề xuất hỗ trợ giáo viên do đảng Nước Nga Thống nhất đưa ra.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga xác định việc bảo tồn các giá trị truyền thống, cải thiện tình hình nhân khẩu học, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân trên khắp đất nước sẽ là những ưu tiên trọng tâm trong thời gian tới.

Cuộc bầu cử sắp tới

Ông Putin dành lời khen cho các quân nhân, tình nguyện viên, kỹ sư cùng nhiều lực lượng lao động khác vì những đóng góp đối với đất nước.

Ông một lần nữa khẳng định các cựu binh tham gia chiến dịch quân sự là "tầng lớp tinh hoa thực sự của nước Nga" và nên tiếp tục cống hiến trong đời sống dân sự sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Theo ông, nhiều thành viên của đảng Nước Nga Thống nhất, trong đó có cả những người từng giữ vị trí cao trong bộ máy nhà nước và giới doanh nghiệp, đã tình nguyện ra tiền tuyến. Đồng thời, nhiều cựu binh cũng đang gia nhập đảng, giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ và ra tranh cử ở nhiều cấp chính quyền.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật, đồng thời áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch, cũng như ngăn chặn mọi hành vi can thiệp hay thao túng từ bên ngoài.

Ông nhấn mạnh rằng niềm tin của người dân đối với các thiết chế dân chủ của Nga là điều kiện then chốt để duy trì sự ổn định và đoàn kết của xã hội.

Theo RT