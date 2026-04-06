Nhà báo Nguyễn Bá Chiêm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes

Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes cho nhà báo Nguyễn Bá Chiêm.

Kiện toàn bộ máy, tăng tốc giai đoạn phát triển mới

Ngày 6/3, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Bá Chiêm giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), cho biết ông rất vui mừng khi thay mặt Hội trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes đối với nhà báo Nguyễn Bá Chiêm.

Theo Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân nhà báo Nguyễn Bá Chiêm mà còn là dấu mốc quan trọng đối với VietTimes - cơ quan ngôn luận của VDCA, được thành lập hơn một thập kỷ và đang từng bước phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống báo chí.

Ông Nguyễn Minh Hồng cho biết nhà báo Nguyễn Bá Chiêm đã nhận được sự tín nhiệm cao từ tập thể cơ quan, được quy hoạch, giới thiệu và trải qua quy trình bổ nhiệm chặt chẽ, đúng quy định. Quá trình này có sự thống nhất của Ban Thường vụ VDCA và được các cơ quan quản lý báo chí Trung ương cho ý kiến theo quy định.

“Việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập đối với VietTimes là quy trình chặt chẽ, nhiều bước, đòi hỏi sự đồng thuận cao. Ban Thường vụ VDCA đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về chủ trương trước khi hoàn tất các thủ tục theo quy định”, ông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Giao nhiệm vụ, Chủ tịch VDCA đề nghị nhà báo Nguyễn Bá Chiêm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm tích lũy trong thời gian đảm nhiệm vị trí Tổng Thư ký Tòa soạn, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm lớn hơn trên cương vị mới.

Ông cũng lưu ý Ban Biên tập VietTimes cần tiếp tục bám sát định hướng, quy định của Đảng và Nhà nước trong hoạt động báo chí, giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng nội dung, phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội.

Chủ tịch VDCA bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, VietTimes sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, giữ vững uy tín trong lĩnh vực thông tin - truyền thông, đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội cũng như sự phát triển chung của ngành và xã hội.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, cho rằng đây là một ngày đặc biệt ý nghĩa, không chỉ riêng đối với nhà báo Nguyễn Bá Chiêm mà còn là niềm vui chung của Tạp chí điện tử VietTimes và VDCA. Ông bày tỏ tin tưởng nhà báo Nguyễn Bá Chiêm sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng trực tiếp từ lãnh đạo Hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Bá Chiêm là bước tăng cường kịp thời, góp phần định hướng phát triển bền vững cho VietTimes.

Là người có nhiều năm gắn bó với nghề báo, ông Hồ Quang Lợi chia sẻ ông luôn coi các cán bộ, phóng viên VietTimes là đồng nghiệp thân thiết và bày tỏ niềm tự hào về tờ báo của Hội. Theo ông, trong giới làm nghề, VietTimes là một tờ báo có sức sống, có bản sắc riêng - điều không dễ đạt được trong bối cảnh cạnh tranh thông tin hiện nay.

Đánh giá về quá trình phát triển thời gian qua, ông cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng biên tập Nguyễn Bá Kiên, VietTimes đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước ổn định và phát triển. Tạp chí giữ vững tôn chỉ, mục đích, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung với nhiều bài viết có chiều sâu, giàu tính nghề nghiệp, có giá trị xã hội và thể hiện tinh thần phản biện chính sách rõ nét.

Theo nhà báo Hồ Quang Lợi, trong quá trình vận hành tòa soạn, vai trò của Tổng Thư ký Tòa soạn là đặc biệt quan trọng. Việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Bá Chiêm giữ chức Phó Tổng Biên tập là bước tăng cường kịp thời, đúng lúc và đúng người, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban Biên tập.

Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam và lãnh đạo VietTimes chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Nguyễn Bá Chiêm.

Ông cũng nhấn mạnh báo chí Việt Nam đang đứng trước những thay đổi sâu sắc về phương thức và môi trường hoạt động. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của nghề báo - tính định hướng, trách nhiệm xã hội và chuẩn mực nghề nghiệp - vẫn phải được giữ vững. Đây chính là nền tảng để VietTimes tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

“VietTimes không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là gương mặt, là tiếng nói tiêu biểu của Hội Truyền thông số Việt Nam. Vì vậy, Ban Biên tập cần tiếp tục đoàn kết, phát huy năng lực, giữ vững định hướng và không ngừng nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới”, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Sẵn sàng cho chặng phát triển mới

Phát biểu giao nhiệm vụ, nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes, cho biết trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tập thể tòa soạn đã nỗ lực không ngừng để duy trì tăng trưởng và từng bước khẳng định vị thế.

Theo ông Nguyễn Bá Kiên, những năm gần đây, VietTimes ghi nhận nhiều kết quả tích cực cả về nội dung và phát triển các nền tảng số. Số lượng người theo dõi trên TikTok, fanpage duy trì tương tác tốt, đặc biệt kênh YouTube đã đạt nút vàng, mang lại nguồn thu ổn định.

“Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, đây là kết quả của một quá trình nỗ lực rất lớn, từ định hướng nội dung đến tổ chức sản xuất và phát triển nền tảng”, ông Nguyễn Bá Kiên nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên tặng hoa chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Nguyễn Bá Chiêm.

Tổng Biên tập VietTimes cũng khẳng định tòa soạn kiên định với định hướng phát triển bền vững, thích ứng với yêu cầu mới của quản lý báo chí và xu hướng nền tảng số, đồng thời chú trọng xây dựng chiến lược nội dung, tạo mọi điều kiện để phóng viên, biên tập viên tập trung làm nghề, nâng cao chất lượng tác phẩm.

Đánh giá về nhân sự, ông Nguyễn Bá Kiên cho biết nhà báo Nguyễn Bá Chiêm đã trải qua quá trình rèn luyện, thử thách bài bản, từ thời sinh viên đến quá trình công tác tại nhiều cơ quan báo chí, trước khi gắn bó và trưởng thành tại VietTimes. Trong nội bộ tòa soạn, ông Chiêm nhận được sự tín nhiệm rất cao của tập thể.

Theo Tổng Biên tập VietTimes, việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Bá Chiêm làm Phó Tổng Biên tập là kết quả của quy trình chặt chẽ, đúng quy định, với sự đồng thuận tuyệt đối của tập thể và các cấp quản lý báo chí.

“Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân nhà báo Nguyễn Bá Chiêm mà còn là bước tăng cường quan trọng cho Ban Biên tập trong giai đoạn phát triển mới”, ông Nguyễn Bá Kiên khẳng định.

Giao nhiệm vụ, Tổng Biên tập VietTimes đề nghị tân Phó Tổng Biên tập tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực đã được kiểm chứng trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký Tòa soạn, chủ động tham gia điều hành, cùng lãnh đạo tạp chí giữ vững định hướng, nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động.

Ông cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển: Mỗi năm VietTimes phải có bước tiến mới, bởi trong môi trường báo chí cạnh tranh và biến đổi nhanh, không thể đứng yên. Việc duy trì tăng trưởng cả về nội dung, độc giả và nền tảng là yêu cầu bắt buộc.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Nguyễn Bá Kiên gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo, đồng hành và hỗ trợ tạp chí trong suốt thời gian qua. Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đoàn kết, ủng hộ Ban Biên tập và tân Phó Tổng Biên tập, đưa VietTimes phát triển lên những nấc thang mới.

Cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Hội truyền thông số Việt Nam và lãnh đạo Tạp chí điện tử VietTimes, nhà báo Nguyễn Bá Chiêm cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để ông cùng tập thể lãnh đạo, phóng viên của tòa soạn nỗ lực hơn nữa để hướng đến những mục tiêu mới.

“Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng của tôi sau 16 năm làm báo. Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ nỗ lực để đáp lại sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam, cũng như sự tín nhiệm rất cao của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của VietTimes”, Phó Tổng biên tập Nguyễn Bá Chiêm bày tỏ.

Tập thể Tạp chí điện tử VietTimes chúc mừng tân Phó Tổng Biên tập Nguyễn Bá Chiêm.

Nhà báo Nguyễn Bá Chiêm sinh năm 1988 tại Hà Nội, có trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị, Thạc sĩ Báo chí, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại các cơ quan báo chí như: An ninh Thủ đô, Zing.vn (nay là Znews), Báo Giao thông (nay là Báo Xây dựng).

Từ tháng 3/2024, nhà báo Bá Chiêm giữ chức Tổng Thư ký tòa soạn Tạp chí điện tử VietTimes.