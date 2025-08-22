Ông Trump bất ngờ tuyên bố sẽ tuần tra đường phố Washington D.C.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trực tiếp tham gia tuần tra cùng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia tại Washington D.C. trong chiến dịch trấn áp tội phạm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ trực tiếp tham gia tuần tra cùng cảnh sát và lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington D.C. vào tối 21/8 giờ địa phương, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm mới do chính quyền liên bang phát động.

Tuần trước, ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Tự trị 1973 (Home Rule Act) để ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh công cộng, qua đó đặt Sở Cảnh sát Đô thị (MPD) dưới quyền kiểm soát của liên bang và điều động tới 800 binh sĩ hỗ trợ thực thi pháp luật.

“Tối nay tôi sẽ ra ngoài, cùng với cảnh sát và tất nhiên cả quân đội”, ông Trump nói với người dẫn chương trình radio Todd Starnes hôm thứ Năm. “Chúng tôi sẽ làm công việc cần làm. Vệ binh Quốc gia thật tuyệt vời, họ đã làm rất tốt”.

Theo sắc lệnh của Nhà Trắng, tỷ lệ tội phạm bạo lực, giết người và cướp bóc tại Washington D.C. cao hơn bất kỳ bang nào của Mỹ, với tỷ lệ giết người năm 2024 đạt 27,54 trên 100.000 dân.

“Washington đang rơi vào tình trạng vô pháp luật hoàn toàn”, ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo, đồng thời cam kết sẽ đưa lại sự an toàn cho đường phố thủ đô.

Tuy nhiên, quyết định này đã gặp phải làn sóng phản đối dữ dội từ giới lãnh đạo địa phương tại Washington D.C. – thành phố có đa số cử tri theo đảng Dân chủ. Thị trưởng Muriel Bowser gọi hành động này là “đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ”, trong khi Tổng chưởng lý Brian Schwalb đã nộp đơn kiện, cáo buộc Tổng thống vượt quá thẩm quyền pháp lý.

Một cuộc thăm dò của Washington Post – Schar School công bố hôm thứ Tư cho thấy gần 80% cư dân thủ đô phản đối việc liên bang tiếp quản, nhiều người cho rằng sự hiện diện gia tăng của quân đội và cảnh sát khiến họ cảm thấy kém an toàn hơn.

Trong ngày thứ Năm, Tổng chưởng lý Pamela Bondi cho biết trên mạng xã hội X rằng đã có tổng cộng 630 vụ bắt giữ tại D.C. kể từ khi lệnh tiếp quản có hiệu lực. “Nhiệm vụ đưa D.C. trở lại an toàn sẽ không dừng lại”, bà nhấn mạnh.

Điều đáng chú ý, đầu năm nay chính MPD từng báo cáo rằng tội phạm bạo lực tại thành phố đã giảm 35% trong năm 2024 so với năm trước đó, xuống mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, trong tuần này, nhiều hãng tin tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra xem liệu MPD có làm giả số liệu tội phạm hay không.