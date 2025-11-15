Ông Trump dọa kiện BBC tới 5 tỷ USD: "Họ chỉnh sửa lời nói phát ra từ miệng tôi"

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kiện BBC đòi từ 1 đến 5 tỷ USD vì chỉnh sửa sai bài phát biểu ngày 6/1/2021. BBC thừa nhận “sai sót” nhưng bác bỏ cáo buộc phỉ báng.

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump hôm 14/11 cho biết ông có thể sẽ kiện BBC vào tuần tới, với số tiền lên tới 5 tỷ USD, sau khi đài truyền hình Anh thừa nhận đã chỉnh sửa sai một đoạn video bài phát biểu của ông – dù BBC khẳng định không có cơ sở pháp lý nào cho vụ kiện này.

Đài BBC hiện rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ sau khi hai lãnh đạo cấp cao từ chức vì cáo buộc thiên vị, bao gồm cả vụ chỉnh sửa phát biểu của ông Trump ngày 6/1/2021, thời điểm những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol.

Các luật sư của ông Trump trước đó đã đưa ra hạn chót vào thứ Sáu để BBC rút lại bộ phim tài liệu hoặc đối mặt với vụ kiện trị giá “không dưới 1 tỷ USD”. Họ cũng yêu cầu BBC xin lỗi và bồi thường vì gây ra “tổn hại danh tiếng và tài chính nghiêm trọng”.

BBC – vốn đã thừa nhận việc chỉnh sửa lời ông Trump là một “sai sót trong phán đoán” – đã gửi lời xin lỗi cá nhân đến ông Trump trong hôm Năm vừa qua nhưng cho biết sẽ không phát lại phim tài liệu và bác bỏ cáo buộc phỉ báng.

“Chúng tôi sẽ kiện họ số tiền từ 1 tỷ USD đến 5 tỷ USD, có lẽ vào tuần tới”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi ông lên đường đến Florida vào cuối tuần.

“Tôi nghĩ tôi phải làm vậy, ý tôi là họ đã thừa nhận họ gian dối”, ông nói. “Họ đã thay đổi những lời nói phát ra từ miệng tôi”.

Ông Trump cho biết ông chưa trao đổi với Thủ tướng Anh ông Keir Starmer – người mà ông nói đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp – về vụ việc, nhưng ông dự định sẽ gọi cho ông Starmer vào cuối tuần. Ông Trump nói Thủ tướng Anh đã cố gắng liên lạc và “xấu hổ về vụ việc”.

Bộ phim tài liệu, phát sóng trên chương trình tin tức hàng đầu Panorama của BBC, đã ghép ba đoạn video từ bài phát biểu của ông Trump, tạo ra ấn tượng rằng ông đang kích động cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021. Luật sư của ông Trump nói đây là hành động “sai sự thật và phỉ báng”.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình bảo thủ GB News của Anh, ông Trump nói đoạn chỉnh sửa là “không thể tin được” và so sánh nó với việc can thiệp bầu cử.

“Tôi đã đưa ra một bài phát biểu rất đẹp, và họ biến nó thành một bài phát biểu không đẹp”, ông nói. “‘Tin giả’ từng là một thuật ngữ tuyệt vời, nhưng giờ còn không đủ mạnh. Đây là thứ vượt xa tin giả, đây là sự mục ruỗng”.

Ông Trump cho rằng lời xin lỗi của BBC là chưa đủ.

“Khi bạn nói rằng đó là vô ý, tôi nghĩ nếu vô ý thì bạn không xin lỗi”, ông nói. “Họ ghép hai đoạn trong bài phát biểu cách nhau gần một giờ đồng hồ. Thật khó tin khi họ mô tả tôi như người đã đưa ra bài phát biểu hiếu chiến dẫn đến bạo loạn. Một đoạn biến tôi thành kẻ xấu, đoạn còn lại lại là lời kêu gọi bình tĩnh”.

Các nhân viên bảo vệ đứng bên ngoài Tòa nhà Phát thanh Truyền hình BBC hôm 14/11. Ảnh: Reuters.

“Hãy tự chấn chỉnh”

Chủ tịch BBC ông Samir Shah hôm thứ Năm đã gửi lời xin lỗi cá nhân tới Nhà Trắng và nói với các nghị sĩ rằng đó là “một sai sót trong phán đoán”. Ngày hôm sau, Bộ trưởng Văn hoá Anh Lisa Nandy nói lời xin lỗi là “đúng và cần thiết”.

Đài này cho biết không có kế hoạch phát lại bộ phim tài liệu và đang điều tra những cáo buộc mới về các sai sót trong chỉnh sửa, bao gồm bài phát biểu của ông Trump trong một chương trình khác – Newsnight.

Tranh cãi đã leo thang thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của BBC trong nhiều thập kỷ. Tổng giám đốc và người đứng đầu ban tin tức đã từ chức hôm Chủ nhật tuần trước vì cáo buộc thiên lệch và chỉnh sửa sai.

Ông Starmer nói trước Quốc hội hôm thứ Tư rằng ông ủng hộ “một BBC mạnh mẽ và độc lập”, nhưng đài cần phải “tự chấn chỉnh lại”.

“Có những người muốn BBC không tồn tại. Một số đang ngồi ngay kia”, ông nói và chỉ về phía các nghị sĩ đảng Bảo thủ đối lập. “Tôi không phải một trong số họ. Trong thời đại đầy rẫy thông tin sai lệch, lập luận về một dịch vụ tin tức Anh trung lập còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

BBC – được thành lập năm 1922 và chủ yếu được tài trợ bằng phí giấy phép bắt buộc – hiện đối mặt với câu hỏi về việc liệu tiền công có thể được sử dụng để chi trả bồi thường cho ông Trump hay không.

Cựu Bộ trưởng Truyền thông John Whittingdale nói sẽ có “sự phẫn nộ thực sự” nếu tiền phí giấy phép của người dân được dùng để chi trả thiệt hại.

Theo SCMP