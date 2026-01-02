Những vụ cháy quán bar kinh hoàng nhất lịch sử: Cuộc vui hóa thảm kịch chỉ trong vài giây

Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, hàng loạt vụ cháy hộp đêm và quán bar trong nhiều thập niên qua đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana của Thụy Sĩ vào rạng sáng ngày đầu năm mới đã khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương, theo thông báo của giới chức.

Dưới đây là tổng hợp một số vụ cháy tại hộp đêm, quán bar và địa điểm biểu diễn âm nhạc trong nhiều thập niên qua, những sự kiện mà các buổi lễ hội, ăn mừng đã biến thành thảm kịch chỉ trong tích tắc.

Tháng 12/2025: Một đám cháy bùng phát dữ dội tại một hộp đêm nổi tiếng ở làng Arpora, bang Goa của Ấn Độ, khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có nhân viên nhà bếp và du khách.

Tháng 3/2025: Một vụ cháy kèm theo giẫm đạp tại hộp đêm Pulse đông nghẹt người ở thành phố Kocani, Bắc Macedonia, khiến 63 người thiệt mạng, phần lớn là những người trẻ đang vui chơi, và hơn 200 người bị thương. Nguyên nhân xuất phát từ pháo hoa sân khấu, ngọn lửa bao trùm mái của câu lạc bộ.

Hậu quả của vụ cháy hộp đêm năm 2025 tại thị trấn Kocani, Bắc Macedonia. Ảnh: Al Jazeera.

Tháng 4/2024: Một vụ cháy tại hộp đêm Masquerade ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến công nhân và nhân viên bị mắc kẹt khi địa điểm này đang đóng cửa để sửa chữa, làm 29 người thiệt mạng. Hộp đêm nằm ở tầng trệt và tầng hầm của một tòa nhà chung cư cao 16 tầng.

Tháng 10/2023: Một đám cháy khởi phát tại một hộp đêm ở thành phố Murcia, đông nam Tây Ban Nha, sau đó lan sang hai câu lạc bộ khác, khiến 13 người thiệt mạng.

Tháng 1/2022: Một hộp đêm ở thành phố Sorong, tỉnh Tây Papua của Indonesia, bốc cháy sau khi hai nhóm người tấn công lẫn nhau bên trong tòa nhà. 19 người đã thiệt mạng.

Tháng 1/2022: Một vụ cháy tại hộp đêm Liv’s Nightclub Yaouba ở Yaounde, thủ đô Cameroon, gây ra các vụ nổ khiến 17 người thiệt mạng. Chính phủ cho biết pháo hoa có thể đã làm mái nhà bốc cháy, sau đó ngọn lửa lan sang khu vực chứa khí đốt nấu ăn.

Tháng 12/2016: 36 người thiệt mạng trong một vụ cháy tại một nhà kho ở Oakland, bang California (Mỹ), nơi được cải tạo trái phép thành khu sinh hoạt và không gian tổ chức sự kiện cho các nghệ sĩ với tên gọi “Ghost Ship”. Đám cháy bùng phát trong một buổi tiệc nhạc điện tử và khiêu vũ, lan quá nhanh khiến các nạn nhân bị mắc kẹt ở tầng hai.

Tháng 10/2015: Một vụ cháy nổ xảy ra trong màn trình diễn pháo hoa của một ban nhạc rock tại hộp đêm Colectiv ở thủ đô Bucharest của Romania đã khiến 64 người thiệt mạng và khoảng 190 người bị thương.

Một nhà kho ở Oakland, California, nơi 36 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn năm 2016. Ảnh: Reuters

Tháng 1/2013: Một vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người tại hộp đêm Kiss ở thành phố Santa Maria, miền Nam Brazil. Các điều tra viên cho biết lớp xốp cách âm trên trần nhà bắt lửa và giải phóng khí độc, nhanh chóng gây tử vong cho những người đang tham dự một buổi tiệc của sinh viên đại học.

Tháng 12/2009: Khoảng 152 người thiệt mạng khi một vụ cháy bùng phát tại hộp đêm Lame Horse ở thành phố Perm, Nga. Ngọn lửa bắt nguồn từ màn bắn pháo hoa trong nhà, làm cháy trần nhựa được trang trí bằng các cành cây.

Tháng 1/2009: Một màn bắn pháo hoa trong nhà sau thời khắc đếm ngược mừng năm mới đã gây cháy tại câu lạc bộ Santika ở Bangkok, Thái Lan, khiến 67 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân tử vong do bỏng, hít phải khói độc và do bị đè ép.

Tháng 9/2008: Một vụ cháy đã khiến 44 người thiệt mạng tại hộp đêm King of Dancers chật kín người ở Thâm Quyến, Trung Quốc, khi xảy ra giẫm đạp sau khi một màn pháo hoa làm trần nhà bốc cháy.

Tháng 12/2004: Tại Buenos Aires, Argentina, một vụ cháy đã khiến 194 người thiệt mạng tại hộp đêm Cromagnon Republic đông đúc, sau khi một quả pháo sáng làm cháy lớp xốp trên trần. Chủ câu lạc bộ, ông Omar Chaban, bị kết án 20 năm tù vì gây ra vụ cháy chết người và tội hối lộ; những người khác nhận các mức án nhẹ hơn.

Tháng 2/2003: Một vụ cháy tại hộp đêm Station ở West Warwick, bang Rhode Island (Mỹ), khiến 100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Pháo hoa do ban nhạc sử dụng đã làm cháy lớp xốp dễ bắt lửa bên trong câu lạc bộ.

Những tàn tích cháy rụi của một hộp đêm ở Bangkok năm 2009, nơi hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: Getty.

Tháng 1/2001: Một vụ cháy tại một quán cà phê ở thị trấn Volendam của Hà Lan, nơi người dân đang ăn mừng năm mới, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Tháng 12/2000: Một vụ cháy được cho là do tai nạn hàn xì đã khiến 309 người thiệt mạng tại một vũ trường ở thành phố Lạc Dương, miền Trung Trung Quốc.

Tháng 10/1998: Một vụ phóng hỏa nhằm vào một vũ trường thanh niên quá tải ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển, khiến 63 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. 4 người sau đó bị kết án vì gây ra vụ cháy.

Tháng 3/1996: Một vụ cháy tại Ozone Disco Pub ở thành phố Quezon, Philippines, đã cướp đi sinh mạng của 162 người. Phần lớn nạn nhân là sinh viên đang dự tiệc mừng kết thúc năm học.

Tháng 3/1990: Một vụ phóng hỏa tại hộp đêm Happy Land ở quận Bronx, thành phố New York, khiến 87 người thiệt mạng. Vụ việc bắt đầu khi một người đàn ông tức giận do bạn gái đã tạt xăng vào lối thoát duy nhất của câu lạc bộ, châm lửa và sau đó chặn cổng kim loại phía trước, khiến mọi người bị mắc kẹt bên trong.

Tháng 12/1983: Một vụ cháy tại sàn nhảy Alcala ở Madrid, Tây Ban Nha, khiến 78 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Câu lạc bộ đêm Station ở West Warwick, Rhode Island, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 100 người thiệt mạng vào năm 2003. Ảnh: Getty.

Tháng 5/1977: Một vụ cháy tại câu lạc bộ Beverly Hills Supper Club ở Southgate, bang Kentucky, khiến 165 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Tháng 11/1942: Vụ cháy hộp đêm chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ đã khiến 492 người thiệt mạng tại câu lạc bộ Cocoanut Grove ở Boston. Thảm họa này, xảy ra tại một trong những điểm giải trí nổi tiếng nhất của Boston khi đó, đã dẫn tới việc ban hành các quy định mới về hệ thống phun nước chữa cháy và lối thoát hiểm dễ tiếp cận.

Tháng 4/1940: Một vụ cháy bùng phát từ lớp rêu Tây Ban Nha trang trí trên trần của Rhythm Night Club ở thành phố Natchez, bang Mississippi, đã khiến 209 người thiệt mạng. Các cửa sổ của tòa nhà khi đó bị đóng kín bằng ván gỗ để ngăn người bên ngoài lẻn vào.

