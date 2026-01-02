Sự xuất hiện đặc biệt của con gái ông Kim Jong-un làm dấy lên nhiều đồn đoán

Con gái ông Kim Jong-un lần đầu cùng cha mẹ viếng Lăng Kumsusan, làm dấy lên đồn đoán về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho kịch bản kế nhiệm quyền lực thế hệ thứ tư.

Con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Kim Ju-ae – người được cho là đang được chuẩn bị cho vai trò kế nhiệm – đã cùng cha mẹ thực hiện chuyến viếng thăm công khai đầu tiên tới Lăng Kumsusan để bày tỏ lòng tôn kính với các cố lãnh đạo, theo loạt ảnh do truyền thông nhà nước công bố hôm 2/1.

Trong 3 năm qua, cô Kim Ju-ae ngày càng xuất hiện dày đặc hơn trên truyền thông nhà nước, làm dấy lên những đồn đoán từ các nhà phân tích cũng như Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc rằng cô có thể đang được định hướng trở thành nhà lãnh đạo thế hệ thứ tư của Triều Tiên.

Ông Cheong Seong-chang, Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu Sejong, cho rằng lần đầu cô Kim Ju-ae xuất hiện tại Cung điện Kumsusan là một bước đi được ông Kim Jong-un tính toán kỹ lưỡng, trong bối cảnh Đại hội sắp tới của đảng cầm quyền – nơi khả năng vấn đề kế nhiệm có thể được chính thức hóa.

Trong chuyến thăm ngày 1/1, ông Kim Jong-un còn có sự tháp tùng của phu nhân Ri Sol Ju và các quan chức cấp cao. Theo ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố, cô Kim Ju-ae đứng giữa cha mẹ trong đại sảnh chính của Cung điện Mặt trời Kumsusan.

Ông Hong Min, chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định Bình Nhưỡng đang cố xây dựng hình ảnh về một “gia đình ổn định” của ông Kim Jong-un, thông qua việc thường xuyên xuất hiện cùng vợ và con gái trong các sự kiện trọng đại.

Cô Kim Ju-ae, được cho là sinh vào đầu những năm 2010, đã tham dự các hoạt động mừng năm mới năm nay, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Năm. Tháng 9 vừa qua, cô cũng đã cùng cha sang Bắc Kinh, đánh dấu chuyến công du nước ngoài công khai đầu tiên.

Ông Kim Jong-un thường đến Lăng Kumsusan vào các dịp quan trọng và ngày kỷ niệm để tưởng niệm ông nội – cố Chủ tịch ông Kim Il Sung, người sáng lập nhà nước Triều Tiên – và cha ông là cố lãnh đạo ông Kim Jong Il, như một cách khẳng định tính kế thừa mang tính triều đại của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Triều Tiên chưa bao giờ chính thức xác nhận độ tuổi của cô Kim Ju-ae.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chối bình luận về sự xuất hiện của cô Kim Ju-ae. Một quan chức cho biết quan điểm của chính phủ Hàn Quốc là còn quá sớm để kết luận cô là người kế nhiệm, xét đến độ tuổi cũng như việc cô chưa nắm giữ bất kỳ vị trí chính thức nào.

Ông Hong cũng cho rằng giới quan sát cần thận trọng khi đưa ra kết luận về khả năng kế nhiệm của cô Kim Ju-ae.

“Việc công khai chỉ định cô Kim Ju-ae – người được cho là mới khoảng 13 tuổi – làm người kế nhiệm là điều gần như không thể, khi cô còn chưa đủ tuổi để gia nhập Đảng Lao động Triều Tiên”, ông Hong nhận định.

