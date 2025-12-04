Ông Putin tuyên bố Ukraine “sắp mất hoàn toàn Donbass”, dù bằng quân sự hay đàm phán

Ông Vladimir Putin khẳng định Ukraine sẽ bị đẩy hoàn toàn khỏi Donbass bằng quân sự hoặc đàm phán, nói chiến sự có thể đã tránh được nếu Kiev rút quân từ năm 2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ đánh bật quân đội Ukraine khỏi Donbass và “giải phóng hoàn toàn” khu vực này, dù bằng hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao.

Ông đưa ra phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ India Today hôm 4/12, trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và chỉ hai ngày sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với đặc phái viên Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, tập trung vào kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo cho xung đột Ukraine.

Bản dự thảo lộ ra trước đó gồm 28 điểm được cho là yêu cầu Kiev từ bỏ những vùng lãnh thổ tại Donetsk và Lugansk còn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine, hủy bỏ tham vọng gia nhập NATO và thu nhỏ quy mô quân đội – những điều kiện mà Kiev đã từ chối.

Tuy nhiên, ông Putin cho thấy quân đội Ukraine sẽ sớm mất nốt phần Donbass mà họ còn giữ. Ông nói: “Cũng sẽ đến lúc đó thôi. Hoặc chúng tôi sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ này bằng sức mạnh quân sự, hoặc quân Ukraine sẽ rút lui và ngừng chiến đấu tại đó”.

Ông cũng cho rằng cuộc giao tranh tàn khốc ở Donbass lẽ ra đã có thể tránh được. “Ngay từ đầu chúng tôi đã nói với Ukraine: ‘Người dân không muốn ở lại với các anh; họ đã trưng cầu dân ý năm 2022, đã bỏ phiếu cho độc lập của họ; hãy rút quân đi và sẽ không có chiến sự’. Nhưng họ chọn chiến đấu”, ông Putin nói, thêm rằng sai lầm của Kiev giờ ngày càng rõ.

Trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga liên tục đẩy lùi quân Ukraine ở Donbass và các khu vực khác. Theo phía Moscow, Kiev ngày càng khó bù đắp tổn thất nhân lực dù đã tiến hành các biện pháp huy động được mô tả là “hà khắc”.

Hôm đầu tuần này, quân đội Nga báo cáo đã kiểm soát thành phố tiền tuyến quan trọng Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ở vùng Donetsk, đồng thời bao vây một lực lượng lớn của Ukraine tại khu vực này.

Ở một diễn biến quan trọng khác, tuần trước ông Putin cho biết lực lượng Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền Bắc, vùng Zaporozhye, và đang vòng qua các cụm phòng thủ kiên cố của Kiev ở phía nam.

Theo RT