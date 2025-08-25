Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Sáng nay (25/8), tại TPHCM, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Chiều nay (ngày 25/8), lễ công bố sẽ được tổ chức tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tân Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê tại tỉnh Cà Mau. Ông là Tiến sĩ Khoa học ngành kỹ thuật xây dựng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Trong sự nghiệp công tác, ông Nguyễn Thanh Nghị đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ), Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 25/1/2025, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.