Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 25/8, tại TP.HCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025; phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Nhiệm vụ của ông Nguyễn Văn Nên do Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phân công.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định, tặng hoa ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang tại hội nghị. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ Thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Trần Lưu Quang. (Ảnh: Công Thử/TTXVN).

Vào tháng 2/2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Đến tháng 4/2021, ông chuyển công tác đến TP Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Tháng 1/2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng.

Từ tháng 8/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.