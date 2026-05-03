Vụ cháy ô tô khiến 2 người chết ở Đà Nẵng: Vì sao tài xế không mở cửa cứu nạn nhân?

Theo Công an Đà Nẵng, tài xế khai do hoảng loạn, quá sợ hãi nên đã bỏ chạy mà không mở cửa cứu người mắc kẹt trong xe.

Ngày 3/5, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong.

Theo lời khai của lái xe, do quá hoảng loạn nên không mở cửa ngay để cứu 2 nạn nhân trong xe, không thông báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong xe.

Lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng cho biết tài xế là người lái giúp cho chủ xe. Số pin, ắc quy trên xe cũng không phải của tài xế này.

Liên quan đến vụ cháy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và có thể bị xử lý hình sự.

Một lượng lớn pin được chở ở cốp xe bị cháy rụi

Như VietTimes đã đưa tin, vào khoảng 15h25 ngày 1/5, ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) điều khiển ghé vào đổ xăng.

Trên xe lúc này còn có T.H.T (SN 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác Khu vực 4 thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện KSND Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu, cơ quan công an xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị ảnh hưởng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy,

điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.