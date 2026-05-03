Từ “vàng cất gầm giường” đến đại lộ sông Hồng: Thông điệp của 5 tỷ phú Việt trước cổ đông

Từ câu chuyện “vàng cất gầm giường” của ông Phạm Nhật Vượng đến đại lộ sông Hồng của ông Trần Đình Long... mùa ĐHĐCĐ 2026 cho thấy cách các tỷ phú Việt nhìn về chiến lược dài hạn và vai trò doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay tiếp tục trở thành dịp để cổ đông và ban lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi về kế hoạch kinh doanh, giải trình các chỉ số tài chính, đồng thời là diễn đàn để những người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp chia sẻ quan điểm, chiến lược và cách nhìn nhận về triển vọng thị trường.

Những phát biểu tại các kỳ họp không chỉ phản ánh định hướng kinh doanh của từng doanh nghiệp, mà còn phần nào cho thấy cách các tập đoàn lớn chuẩn bị cho giai đoạn mới, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại mùa ĐHĐCĐ năm 2026, những chia sẻ của các tỷ phú như Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh và Trần Đình Long không chỉ xoay quanh các kế hoạch kinh doanh, mà còn thể hiện những quan điểm đáng chú ý về cách doanh nghiệp tạo vốn cho nền kinh tế, kiến tạo giá trị dài hạn, nâng cao đời sống người tiêu dùng và thậm chí là tham gia vào các dự án hạ tầng - đô thị quy mô lớn.

Ông Phạm Nhật Vượng: “Ai có tiền cũng mua vàng cất gầm giường thì xã hội sẽ thiếu vốn”

Tại ĐHĐCĐ của Vingroup, cổ đông hỏi về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho rằng mục tiêu tăng trưởng cao là hoàn toàn khả thi nếu có sự quyết liệt và đồng lòng từ toàn bộ hệ thống.

“Nếu quyết liệt thì hoàn toàn có thể làm được. Nhưng phải có sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân”, ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng nguồn lực xã hội cần được đưa vào sản xuất - kinh doanh thay vì nằm yên trong các kênh tích trữ. “Nếu ai có tiền cũng thích mua vàng cất gầm giường thì xã hội sẽ thiếu vốn cho phát triển”, ông chia sẻ.

Theo ông Vượng, sự thịnh vượng của một quốc gia không thể được tạo ra bởi một nhóm nhỏ, mà cần sự đồng lòng của toàn xã hội. Việt Nam có xuất phát điểm còn thấp nên dư địa tăng trưởng vẫn rất lớn, nhưng để đạt được tốc độ cao đòi hỏi nỗ lực vượt trội.

“Không có gì phi thường mà làm một cách bình thường được”, ông Vượng nói.

Khi một cổ đông đặt câu hỏi về chiến lược sản phẩm của VinFast khi trên thế giới, sau giai đoạn bùng nổ xe điện, nhiều hãng xe đang quay lại phát triển dòng hybrid, Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển xe điện, không quay lại sản xuất xe xăng truyền thống.

Theo ông, doanh nghiệp đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm kéo dài quãng đường di chuyển của xe điện. Một trong những phương án được xem xét là sử dụng bộ phận sạc hỗ trợ bằng xăng trong những tình huống đặc biệt, như khi người dùng ở khu vực thiếu trạm sạc hoặc quên sạc pin. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện.

Bên cạnh đó, VinFast đang triển khai quá trình tái cấu trúc trên phạm vi toàn cầu nhằm tối ưu hệ thống và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với mảng pin – yếu tố then chốt của xe điện – doanh nghiệp theo đuổi chiến lược cân đối nhiều nguồn cung.

Cụ thể, việc tự chủ pin được triển khai theo ba hướng: mua từ đối tác, hợp tác sản xuất và tự sản xuất một phần. Theo ông Vượng, VinFast không theo đuổi mô hình tự sản xuất hoàn toàn mà ưu tiên hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng để đảm bảo hiệu quả và tính linh hoạt.

Bà Phương Thảo: “Có tổ chức tồn tại để làm báo cáo con số, HDBank chọn kiến tạo tương lai”

Về việc doanh nghiệp cần kiên định với chiến lược dài hạn, tại ĐHĐCĐ 2026 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch cũng nhấn mạnh triết lý phát triển bền vững của ngân hàng.

Theo bà Thảo, M&A là một trong những năng lực cốt lõi đã được HDBank theo đuổi từ năm 2011, khi ngân hàng còn ở quy mô nhỏ. Thông qua các thương vụ như sáp nhập Ngân hàng Đại Á, mua lại công ty tài chính từ Société Générale hay tiếp nhận Ngân hàng Đông Á, HDBank đã từng bước tái cấu trúc các tổ chức gặp khó khăn, đưa hoạt động trở lại ổn định và tạo thêm giá trị cho hệ thống.

Bà Thảo cũng cho biết ngân hàng duy trì chính sách cổ tức ổn định khoảng 30% trong nhiều năm nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông, đồng thời tiếp tục đầu tư cho tăng trưởng dài hạn.

Khép lại đại hội, bà Thảo nhấn mạnh HDBank không theo đuổi tăng trưởng đơn thuần về quy mô, mà xây dựng chiến lược phát triển dựa trên hệ sinh thái, công nghệ và quản trị bền vững.

“Có những tổ chức tồn tại để làm các báo cáo con số, nhưng cũng có những tổ chức tồn tại để kiến tạo tương lai. HDBank chọn con đường thứ hai”, bà nói.

Ông Nguyễn Đăng Quang: “Masan muốn giúp người tiêu dùng tiết kiệm 10% chi phí mỗi ngày”

Tại ĐHĐCĐ của Masan Group, Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang cho rằng hành trình phát triển của doanh nghiệp không chỉ là câu chuyện tăng trưởng, mà là quá trình xây dựng những nền tảng bền vững cho thị trường tiêu dùng trong nước.

Ông cho biết năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Masan. Một trong những dấu ấn đáng chú ý là quá trình tái cấu trúc WinCommerce trong 7 năm qua. Nếu thời điểm tiếp nhận, doanh nghiệp bán lẻ này ghi nhận khoản lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng thì Masan hy vọng năm nay WinCommerce có thể tạo ra giá trị tương đương để “trả lại” cho cổ đông.

Theo ông Quang, chiến lược của Masan là xây dựng nền tảng bán lẻ - tiêu dùng tích hợp giữa hệ sinh thái hàng tiêu dùng, bán lẻ và công nghệ, nhằm hiện đại hóa thị trường tiêu dùng Việt Nam. Mục tiêu dài hạn của tập đoàn là giúp người tiêu dùng tiết kiệm khoảng 10% chi phí cho các nhu cầu thiết yếu hằng ngày, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động cho các đối tác trong chuỗi cung ứng.

Song song với đó, Masan cũng hướng tới nâng cao thu nhập cho lực lượng lao động trong hệ sinh thái, với mục tiêu từng bước cải thiện mức sống của đội ngũ nhân sự.

“Từ triết lý nâng cao đời sống vật chất của người tiêu dùng Việt Nam, Masan kỳ vọng sẽ được tưởng thưởng bằng tăng trưởng doanh thu, giá trị doanh nghiệp cũng như lợi ích cho cổ đông”, ông Quang nói.

Ông Hồ Hùng Anh: “Bất động sản nợ xấu, sau 2-3 năm Techcombank vẫn thu hồi đủ tiền”

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Techcombank, Chủ tịch Hồ Hùng Anh cũng chia sẻ quan điểm thận trọng nhưng lạc quan về các lĩnh vực tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt là bất động sản.

Theo ông, bất động sản nhiều năm qua vẫn là một trong những lĩnh vực đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, ngân hàng luôn kiểm soát rủi ro rất chặt chẽ khi tham gia tài trợ cho lĩnh vực này, chỉ lựa chọn các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí tốt và thanh khoản cao. Nhờ cách tiếp cận đó, trong hơn một thập kỷ qua, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank trong mảng bất động sản - cả với khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp luôn duy trì dưới 1%.

"Bất kỳ một bất động sản nào kể cả khi nó rơi vào nợ xấu thì sau khoảng 2-3 năm Techcombank thu hồi toàn bộ tiền, ít nhất là gốc", ông cho biết.

Dù vậy, ông Hồ Hùng Anh cho biết ngân hàng không muốn phụ thuộc vào một lĩnh vực duy nhất. Trong những năm qua, Techcombank đã từng bước đa dạng hóa sang nhiều lĩnh vực kinh tế khác, với định hướng phát triển bền vững và lựa chọn các dự án thực sự tạo ra giá trị.

Trong giai đoạn tới, ngân hàng cũng cân nhắc mở rộng sang lĩnh vực đầu tư hạ tầng - một mảng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh khi Việt Nam thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế hai con số và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công.

Về mục tiêu vốn hóa 20 tỷ USD của Techcombank, ông cho rằng đây là mục tiêu được xây dựng dựa trên tiềm năng phát triển của thị trường và tham chiếu với các ngân hàng trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia. Tuy nhiên, những biến động của thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian qua đã khiến lộ trình này cần thêm thời gian để hiện thực hóa.

Ông Trần Đình Long: “Không làm đại lộ sông Hồng lần này sẽ không bao giờ làm được nữa”

Tại ĐHĐCĐ 2026 thường niên 2026 của Tập đoàn Hòa Phát, điều ấn tượng đầu tiên với các cổ đông là tấm phông nền Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Trả lời các cổ đông, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết một trong những dự án mà ban lãnh đạo Hòa Phát đặc biệt tâm huyết là quy hoạch phát triển trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng với quy mô khoảng 11.000 ha và tổng mức đầu tư ước tính khoảng 855.000 tỷ đồng.

Ông cho rằng khu vực bãi bồi ven sông Hồng có tiềm năng rất lớn để phát triển không gian đô thị hiện đại, tương tự cách nhiều thành phố trên thế giới khai thác hiệu quả cảnh quan ven sông như Phố Đông của Thượng Hải, khu vực ven sông Seine tại Paris hay không gian ven sông Hàn ở Đà Nẵng.

Dù vậy, ông Long cho biết dự án hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và còn nhiều thách thức lớn, đặc biệt là việc di dời khoảng 200.000 cư dân và xử lý các vấn đề liên quan đến dòng chảy của sông Hồng.

"Đây là những khó khăn rất lớn. Nhưng nếu lần này không làm được, thì có lẽ sẽ không bao giờ làm được nữa”, ông nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực cốt lõi là thép, Chủ tịch Hòa Phát cho rằng việc các doanh nghiệp lớn tham gia ngành như Vingroup, Xuân Thiện Group hay VinMetal không phải điều bất ngờ, bởi đây là ngành kinh doanh mở.

Theo ông, cạnh tranh chắc chắn sẽ gia tăng nhưng cũng tạo động lực để doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ hệ thống, từ quản trị, kiểm soát chi phí đến đầu tư chiều sâu và nâng cao hiệu quả vận hành.

“Điều quan trọng là phải làm tốt hơn chính mình”, ông Long nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cạnh tranh với Hòa Phát là không dễ.