95 người tử vong do TNGT, hơn 11.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp lễ 30/4

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm 95 người chết, 114 người bị thương.

So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.

Phần lớn tai nạn xảy ra trên đường bộ. Đường sắt ghi nhận 1 vụ tai nạn làm 1 người tử vong, trong khi đường thủy nội địa không xảy ra sự cố.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế. Ảnh: Cục CSGT.

Cùng thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý 53.916 trường hợp vi phạm; tạm giữ 277 xe ô tô, hơn 13.000 xe máy và 1.048 phương tiện khác.

Cảnh sát cũng tước 1.479 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe đối với 7.951 trường hợp theo quy định.

Trong số các lỗi vi phạm, nồng độ cồn chiếm 11.411 trường hợp; vi phạm tốc độ 13.390 trường hợp; chở quá số người quy định 391 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện 1.649 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 275 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội 1.400 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử lý 799 trường hợp vi phạm trên đường thủy và 366 trường hợp vi phạm liên quan đến đường sắt.