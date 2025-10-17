Ông Phan Thiên Định được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế

Tối 17/10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 của HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố Huế đã bỏ phiếu bầu ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Huế, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định gửi lời cảm ơn đến đại biểu HĐND thành phố đã tin tưởng và tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố. Ông Định nói đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm của cá nhân trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tin tưởng giao phó.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND thành phố, ông Định cho biết sẽ học hỏi, kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm, truyền thống của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm và hứa đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể UBND thành phố tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Để được cống hiến tốt cho địa phương, ông Định mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, sự lãnh đạo kịp thời của Thành ủy; HĐND, UBND và cử tri thành phố để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Lãnh đạo thành phố Huế chúc mừng ông Phan Thiên Định (cầm hoa) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971; quê quán: phường Thuận An, thành phố Huế; trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật; trình độ lý luận chính trị Cao cấp lý luận.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Định từng giữ nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũ và nay là thành phố Huế như: Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Quá trình công tác của ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII diễn ra vào tháng 10/2025, ông Định được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND thành phố Huế đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế của ông Nguyễn Văn Phương - người đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, ông Phương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.