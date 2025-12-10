Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng với nhiều điểm mới

Theo đó, Luật có nhiều điểm mới, đã bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng, trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức.

Luật An ninh mạng gồm 8 Chương 45 Điều. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật An ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, tại Phiên thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật An ninh mạng, đã có 85 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu, 5 đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản về dự thảo Luật.

Đa số các đại biểu Quốc hội đều tán thành với nội dung của dự thảo Luật An ninh mạng. Chính phủ đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nghiên cứu kỹ lưỡng và tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật.

Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Về quan điểm xây dựng Luật, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo bám sát quan điểm dự thảo Luật An ninh mạng năm 2025 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 trên nguyên tắc không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các Bộ ngành, không tạo ra chính sách mới, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, bỏ sót địa bàn.

Chỉ quy định trong Luật này những nội dung đúng thẩm quyền của Quốc hội, không quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các Bộ và cơ quan khác. Những vấn đề mới thực tiễn biến động thường xuyên chỉ quy định khung, mang tính nguyên tắc và giao cho Chính phủ quy định, nội luật hóa công ước quốc tế về chống tội phạm mạng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát nội dung, luật hóa quy định của Công ước Hà Nội phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng. Theo đó, đã rà soát, bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng trong dự thảo Luật.

Về thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về an ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, hiện nay, bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng đã trở thành thách thức toàn cầu. Không gian mạng thực hiện sứ mệnh kết nối nhân loại nhưng nếu thiếu sự quản trị chung trên phạm vi toàn cầu cũng như tại từng quốc gia sẽ làm gia tăng những mối đe dọa an ninh trên môi trường mạng, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, dự thảo Luật đã quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh mạng và thống nhất đầu mối thực hiện nhiệm vụ chủ trì điều phối chung để tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh mạng.

Về tiếp thu ý kiến UBTVQH tại Phiên họp thứ 51, Chính phủ đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì phối hợp với Cơ quan thẩm tra và cơ quan liên quan rà soát các luật đã và sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 để đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng, trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn về nhận thức.