Đà Nẵng công bố nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khối UBND TP

Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố có 41 người; Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố gồm 14 người. Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Các ông Tô Văn Hùng, Nguyễn Đăng Huy, Nguyễn Xuân Đức được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định chỉ định 8 ủy viên, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Huy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố, được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra gồm: ông Bùi Phước Sơn (Phó Chủ nhiệm Thường trực), ông Nguyễn Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.