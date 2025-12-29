Bảng lương phi công Mỹ với con số "khủng" khiến cộng đồng mạng choáng váng

Thu nhập của phi công thay đổi tùy theo hãng hàng không họ làm việc và số giờ bay tích lũy trong một năm. Tuy nhiên, theo một bảng lương của một cơ trưởng hãng American Airlines (Mỹ) được chia sẻ trên nền tảng X, mức thu nhập tiềm năng của phi công cao đến mức có thể khiến không ít người phải suy nghĩ lại về con đường sự nghiệp của mình.

Theo thông tin được lan truyền, ảnh chụp bảng lương này thuộc về một cơ trưởng Boeing 737 của American Airlines, làm việc tại Miami. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mức lương hàng năm của phi công này lên tới con số gây choáng váng: 458.000 USD (12 tỷ đồng).

Một phần lý do khiến cơ trưởng này có thu nhập cao như vậy đến từ mức lương theo giờ rất lớn, khoảng 360 USD/giờ (9,4 triệu đồng) – và điều đáng ngạc nhiên là con số này thậm chí còn chưa phải mức trần đối với phi công. Các cơ trưởng điều khiển những dòng máy bay cỡ lớn như Boeing 777 hay Airbus A350 có thể kiếm tới 450 USD (11,8 triệu đồng) mỗi giờ bay.

Theo tạp chí Flying, trung bình một phi công bay khoảng 900 giờ mỗi năm, tương đương 75 giờ mỗi tháng. Chỉ cần làm phép tính đơn giản cũng có thể thấy đây là một khoản thu nhập cực kỳ “khủng”.

Tuy nhiên, không phải phi công muốn bay bao nhiêu giờ cũng được để gia tăng thu nhập. Thời gian bay của họ bị giới hạn bởi các quy định liên bang. Ngoài ra, nhiều yếu tố khác cũng được tính đến khi xác định số giờ bay tối đa được phép, như thời gian nghỉ ngơi giữa các chuyến, số giờ thực hiện các công việc trước và sau chuyến bay, hay thâm niên làm việc của phi công tại một hãng cụ thể, theo giải thích của Flying.

Khi bảng lương này được tài khoản Breaking Aviation News & Videos chia sẻ trên X, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra không thể tin vào mắt mình. Không ít ý kiến cho rằng phi công xứng đáng được trả mức lương cao như vậy, xét đến tính chất và trách nhiệm nặng nề của công việc.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với việc người điều khiển cỗ máy đang đưa tôi bay ở độ cao 35.000 feet được trả rất nhiều tiền”, một hành khách viết.

“Đi học lấy bằng lái phi công đi các bạn”, một bình luận khác đùa vui.

“Khi tính mạng của bạn nằm trong tay ai đó, bạn luôn muốn người có năng lực nhất ngồi ở vị trí điều khiển. Tôi thích việc các cơ trưởng được trả lương cao, và họ có đủ sự đào tạo cũng như chuyên môn để giữ bầu trời an toàn”, một người khác chia sẻ.

Dù vậy, cũng có những ý kiến cho rằng mức thu nhập cao không đủ để bù đắp những áp lực mà phi công phải đối mặt.

“Dù trả tôi 500.000 USD cũng không đủ để tôi chịu đựng lịch làm việc khắc nghiệt, sân bay, hành khách nói chung, việc phải liên tục ở khách sạn, chuyện công đoàn, chậm chuyến… Tôi ghét mọi khía cạnh của việc đi lại bằng đường hàng không thương mại. Nghe như một cuộc sống tồi tệ”, một người khác bình luận.

Theo NYpost