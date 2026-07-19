Washington cảnh báo công dân toàn cầu sau vụ Iran tấn công khiến lính Mỹ tử trận

Bộ Ngoại giao Mỹ phát cảnh báo an ninh toàn cầu sau khi các cuộc tấn công trả đũa của Iran khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đồng thời lo ngại nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu, kêu gọi công dân nước này nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xung đột với Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc tấn công trả đũa khiến binh sĩ Mỹ thương vong.

Theo thông báo công bố ngày 18/7, Washington cho rằng tình hình an ninh tại Trung Đông đang "hết sức phức tạp" và có thể xuất hiện những diễn biến leo thang ngoài dự liệu.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người đang sinh sống hoặc di chuyển tại Trung Đông, cần thường xuyên theo dõi các diễn biến mới và tuân thủ hướng dẫn của các đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ tại địa phương.

Washington cũng lưu ý việc đóng cửa không phận và hủy chuyến bay có thể gây gián đoạn hoạt động đi lại trong thời gian tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một số cơ sở ngoại giao của nước này, bao gồm cả các địa điểm ngoài khu vực Trung Đông, đã trở thành mục tiêu trong thời gian gần đây.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo các nhóm ủng hộ Iran có thể tiếp tục nhằm vào lợi ích của Mỹ hoặc những địa điểm có liên quan đến công dân Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hai quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại Jordan hôm 17/7 trong lúc tham gia đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran phóng.

Theo CENTCOM, con số này nâng tổng số binh sĩ Mỹ được xác nhận thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2 lên 16 người.

Khi được hỏi về vụ việc, Tổng thống Donald Trump chỉ đưa ra phản ứng ngắn gọn.

"Đó là điều rất đau buồn. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh để phục vụ đất nước", ông nói, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ "không bao giờ" để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đến tối cùng ngày, CENTCOM thông báo quân đội Mỹ đã mở thêm một đợt không kích mới nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Trump, đánh dấu đêm thứ tám liên tiếp Washington tiến hành các chiến dịch quân sự.

Theo quân đội Mỹ, các cuộc tấn công nhằm "trừng phạt nhanh chóng" lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đơn vị mà Washington cáo buộc đứng sau vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan.

Kể từ khi Mỹ nối lại các chiến dịch không kích quy mô lớn trong tháng này, Iran gần như tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và UAV mỗi ngày nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Các mục tiêu bị Tehran nhắm tới trải rộng từ Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman cho tới Iraq và Syria.

Trong tuyên bố bằng văn bản ngày 18/7, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định Tehran sẽ dạy cho Mỹ một "bài học không thể quên", sau nhiều lần cảnh báo rằng toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá nếu Washington tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ từ ngày 27/6 đến 18/7 đã khiến 50 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cùng hơn 500 người bị thương.

Theo số liệu do Tehran công bố, khoảng 3.500 người Iran đã thiệt mạng trong làn sóng giao tranh đầu tiên bắt đầu từ tháng 2, trong khi các chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon được cho là đã khiến khoảng 4.300 người thiệt mạng.

Theo RT