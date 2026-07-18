Messi lần đầu nói về nhân duyên kỳ lạ khi tắm cho Yamal

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha (2h00 ngày 20/7 theo giờ Việt Nam) không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa 2 đội tuyển, mà còn là cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Lionel Messi và tài năng 19 tuổi Lamine Yamal.

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tục chia sẻ bức ảnh chụp từ năm 2007, ghi lại khoảnh khắc Messi khi đó mới 20 tuổi đang tắm cho Yamal lúc mới 6 tháng tuổi trong một hoạt động từ thiện của CLB Barcelona. Câu chuyện đặc biệt này khiến người hâm mộ gọi trận chung kết năm nay là "trận chiến chiếc bồn tắm".

Messi lần đầu lên tiếng về bức ảnh nổi tiếng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo “AS” – một trong số ít nhật báo thể thao lớn và có ảnh hưởng nhất của Tây Ban Nha, Messi lần đầu tiên chia sẻ cảm xúc về bức ảnh đã gây sốt toàn cầu: "Thật điên rồ. Tôi từng chụp một bức ảnh với cậu ấy... Giờ thì cả hai chúng tôi đều đang thi đấu ở World Cup. Điều đó thật khó tin".

Messi cho biết anh luôn dõi theo sự phát triển của Yamal và tin rằng ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha sẽ còn tiến rất xa trong sự nghiệp.

"Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Tôi luôn theo dõi cậu ấy vì cậu ấy thi đấu cho đội bóng mà tôi yêu mến. Tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp. Yamal đã là một ngôi sao đẳng cấp thế giới và tương lai phía trước còn rất rộng mở".

Dù vậy, đội trưởng tuyển Argentina cũng khẳng định ở trận chung kết, đội bóng của anh sẽ làm tất cả để ngăn Yamal cùng Tây Ban Nha nâng cao chức vô địch.

Lionel Messi, bà mẹ và chú bé 6 tháng tuổi Lamine Yamal. Ảnh: TVBS.

Cùng lớn lên từ bóng đá đường phố

Messi cũng tiết lộ anh và Yamal có một điểm chung rất đặc biệt: cả hai đều trưởng thành từ môi trường bóng đá đường phố, nơi niềm vui chơi bóng luôn được đặt lên trên áp lực thành tích.

"Từ nhỏ, chúng tôi đều yêu bóng đá, luôn khao khát được ra sân và tận hưởng trận đấu. Chúng tôi không nghĩ đến áp lực mà chỉ tập trung vào việc chơi bóng và cảm nhận niềm vui từ nó.

"Chúng tôi luôn muốn chiến thắng, nhưng cũng muốn chơi một thứ bóng đá đẹp. Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể chơi hay. Tôi đã hiểu điều đó từ khi còn nhỏ và chính điều đó giúp tôi trở thành một cầu thủ, cũng như một con người, tốt hơn".

Messi và Yamal sẽ đối đầu nhau trong trận tranh cúp vàng rạng sáng 20/7. Ảnh: AFP.

Từ bức ảnh năm 2007 đến cuộc đối đầu ở chung kết World Cup

Bức ảnh nổi tiếng được chụp vào tháng 9/2007 tại phòng thay đồ của sân nhà Barcelona trong một sự kiện từ thiện. Khi đó, Messi cùng mẹ của Yamal tắm cho cậu bé mới sáu tháng tuổi để thực hiện bộ ảnh gây quỹ từ thiện.

Gần hai thập kỷ sau, cậu bé năm nào đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới, còn Messi vẫn là thủ lĩnh của Argentina. Việc hai người chuẩn bị đối đầu nhau ở trận chung kết World Cup đã khiến bức ảnh cũ một lần nữa lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành một trong những câu chuyện thú vị nhất trước trận đấu.

Theo TVBS.