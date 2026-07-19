Nga đánh tan phòng tuyến của Ukraine tại cứ điểm chiến lược Donbass

Nga tuyên bố quân đội đang hoàn tất việc kiểm soát Krasny Liman, cho rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây đã bị phá vỡ và mở đường cho chiến dịch hướng tới Slavyansk, Kramatorsk.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng Moscow đang hoàn tất việc kiểm soát Krasny Liman, một trong những cứ điểm quan trọng của Ukraine tại vùng Donbass, đồng thời khẳng định hệ thống phòng thủ có tổ chức của Kiev tại khu vực này đã bị phá vỡ.

Phát biểu được đưa ra trong chuyến thị sát sở chỉ huy của Cụm tác chiến "Phía Tây" hôm 19/7.

Theo ông Gerasimov, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 25 đang tiến hành giai đoạn cuối của chiến dịch kiểm soát Krasny Liman - thành phố nằm cách Slavyansk khoảng 17 km về phía đông bắc.

Ông cho biết quân đội Nga hiện mở các chiến dịch truy quét nhằm loại bỏ những nhóm binh sĩ Ukraine còn cố thủ trong thành phố.

"Các đơn vị của Tập đoàn quân số 25 đang hoàn tất việc giải phóng Krasny Liman - mục tiêu có ý nghĩa then chốt đối với các chiến dịch tiếp theo trên hướng này. Hệ thống phòng thủ có tổ chức của đối phương đã bị phá vỡ, các ổ kháng cự còn sót lại đang bị tiêu diệt", ông Gerasimov tuyên bố.

Krasny Liman nằm ở phía bắc vùng Donetsk. Thành phố này từng được Nga kiểm soát vào tháng 5/2022 nhưng sau đó Ukraine tái chiếm trong cuộc phản công cuối năm 2022.

Trong nhiều năm, đây được xem là một trong những trung tâm hậu cần và phòng thủ quan trọng của quân đội Ukraine tại khu vực phía bắc Donetsk.

Ngoài diễn biến tại Krasny Liman, ông Gerasimov cho biết quân đội Nga cũng đang mở rộng vùng kiểm soát quanh thành phố Konstantinovka - địa điểm vừa được Moscow tuyên bố giành quyền kiểm soát trước đó.

Konstantinovka nằm ở rìa phía nam cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk, hệ thống phòng thủ lớn nhất còn lại của Ukraine tại miền bắc vùng Donetsk.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Nga, các đơn vị Moscow đã tiến về phía tây bắc Konstantinovka, hướng tới thị trấn Druzhkova nằm giữa Konstantinovka và Kramatorsk.

Ông cũng cho biết quân đội Nga đã tiến vào làng vệ tinh Alekseeyevo-Druzhkovka và đang giao tranh với lực lượng Ukraine đóng tại đây.

Nếu Krasny Liman hoàn toàn rơi vào tay Nga như tuyên bố của Moscow, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý, tạo thêm sức ép lên tuyến phòng thủ Slavyansk - Kramatorsk, vốn được xem là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất của Nga tại Donbass.

Theo RT