Novaland bác thông tin phá sản, cam kết bảo đảm quyền lợi của cổ đông

Novaland bác bỏ các thông tin cho rằng tập đoàn phá sản, mất khả năng hoạt động, đồng thời cho biết đang triển khai các giải pháp tái cấu trúc và tiếp tục thực hiện cam kết với khách hàng, cổ đông, đối tác.

CTCP Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) vừa phát đi thông cáo về tình hình hoạt động của công ty.

Novaland cho biết gần đây đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.

“Novaland khẳng định các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty”, Novaland nhấn mạnh.

Thời gian qua, Novaland đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đến nay tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan.

Trong thời gian tới, Novaland cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Vì thế, doanh nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát, gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của Novaland.

“Novaland cam kết tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin”, công ty khẳng định.

Novaland cũng cảnh báo sẽ bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật nếu các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng tiếp tục được đăng tải hoặc phát tán, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và các bên liên quan.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, mới đây, Novaland công bố thông tin về đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 800,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động dự kiến hơn 8.006 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu ba cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 8/10 đến 29/10. Trong khi đó, quyền mua được phép chuyển nhượng từ ngày 8/10 đến 26/10.

Theo Novaland, số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con. Trong đó có CTCP Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền, thông qua hình thức Novaland góp vốn vào các đơn vị này.

Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland có thể tăng từ 24.020 tỷ đồng lên hơn 32.027 tỷ đồng.