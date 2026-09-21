Novaland dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ

Novaland dự kiến phát hành hơn 800,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 8.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) vừa công bố thông tin về đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 800,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền huy động dự kiến hơn 8.006 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu ba cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 8/10 đến 29/10. Trong khi đó, quyền mua được phép chuyển nhượng từ ngày 8/10 đến 26/10.

Theo Novaland, số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con. Trong đó có CTCP Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền, thông qua hình thức Novaland góp vốn vào các đơn vị này.

Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland có thể tăng từ 24.020 tỷ đồng lên hơn 32.027 tỷ đồng.

Phương án chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được cổ đông Novaland thông qua vào đầu tháng 7/2026, bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản.

Ngoài phương án nêu trên, cổ đông công ty còn thông qua phương án phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Về trình tự thực hiện, Novaland sẽ triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trước. Sau đó, công ty dự kiến thực hiện phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác (nếu có).